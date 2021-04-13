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Mülkiyeti Başkale Belediyesi’ne ait taşınmaz 5 yıl süre ile kiraya verilecek
Mülkiyeti Başkale Belediyesi’ne ait yarı olimpik yüzme havuzu binasının içinde bulunan 45,08 m2 alana sahip kafeterya, demirbaşları ile birlikte 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince beş yıl süre ile kiraya verilecek.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre ihale şartnamesi ve diğer evraklar mesai saatleri içerisinde Başkale Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden temin edilebilir, ücretsiz görülebilir. Şartname bedeli 100 TL’dir.
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