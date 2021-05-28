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Mülkiyeti Bartın İl Özel İdaresi'ne ait 12 adet dubleks tatil evi ihale ile satılacak
Mülkiyeti Bartın İl Özel İdaresi'ne, Bartın Merkez İlçe Güzelcehisar Köyü İnkum Mevkiinde, tapuda 138 ada 1 parsel no’lu, 4963,26 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerinde bulunan, 6 blok, 12 adet bağımsız bölümden oluşan dubleks tatil evlerinin satışı yapılacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile ihale edilecek olup satışı yapılacak.
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