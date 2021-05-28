Mülkiyeti Bartın İl Özel İdaresi'ne ait 12 adet dubleks tatil evi ihale ile satılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile ihale edilecek olup satışı yapılacak.

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