Mukavemet işbaşında... Denizaltı operasyonu için sualtı robotları taşıyacak

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Karadeniz’de keşfedilen 710 milyar metreküplük doğalgazın karaya çıkartılması için karada Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi çalışmaları, denizde ise 2 bin 200 metre altında çalışmalar devam ediyor. Denizde halihazırda çalışan 50’nin üzerinde gemiye yeni bir gemi daha katılacak. İsmini Türk Mukavemet Teşkilatı’ndan alan Mukavemet gemisinin, sualtındaki operasyonlara destek vereceği ve gemide ikiden fazla sualtı robotunun aynı anda çalıştırılabildiği belirtildi.

‘OPERATÖRLERİMİZ CERRAH HASSASİYETİNDE’

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bir grup gazeteciye yaptığı değerlendirmede, Karadeniz gazı için çalışmaların gece gündüz devam ettiğini ifade etti. Dönmez, Karadeniz’in derinliklerinde nakış nakış enerji üssü inşa ettiklerini ifade ederek, bunun için özel nitelikli gemilere ihtiyaç duyulduğunu söyleyerek, “Mukavemet adını verdiğimiz bu gemi deniz tabanındaki işlemleri yapmak üzere filomuza katıldı. Bu gemimiz de çok kısa süre içinde enerji filomuza katılacak” dedi. Geminin teknik özelliklerini anlatan Dönmez, “Bu gemimizde ağır tonajlı ekipmanları deniz tabanına yerleştirmek üzere donatılmış nitelikte vinçler var. Birisi 150, diğeri 40 tonluk olmak üzere. Yine sualtı robotları için sualtı platformu hazırlanıyor. 2 bin 200 metre derinlikteki operasyonları biz gemilerin üzerinden uzaktan yapıyoruz. Adeta bir cerrah hassasiyetinde bu operatörlerimiz, mühendislerimiz bu işlemleri insan eli değmeden gemi üzerinden yapabilir hale geldiler” diye konuştu.

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BÜYÜK KISMI GERİDE KALDI

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin de Karadeniz’de ve Filyos’ta Türk enerji tarihinin en önemli sayfalarının yazıldığını söyledi. Bilgin, böylesine önemli bir olaya şahitlik ettikleri ve içinde bulundukları için çok şanslı olduklarını dile getirerek, “Evet işimiz zor. Büyük bir kısmını geride bıraktık. Artık son haftalardayız. Ekiplerimiz sahada gece gündüz adeta destan yazıyor. Sözümüz var, yemin ettik. Bu işi ya başaracağız ya başaracağız” dedi.

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MART AYININ SONUNA DOĞRU SİSTEMDE

MART ayının sonuna doğru ilk gazın sisteme verilmesinin planlandığı Karadeniz gazı çalışmalarında geri sayım sürüyor. Karadeniz gazı öncelikle denizden karaya taşıyacak 170 milometrelik boru hattından gelecek. Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi’ne geldikten sonra burada birtakım işlemlere tabi tutulacak. İkinci aşamada Karadeniz gazı ulusal sisteme bağlanmak için BOTAŞ’a iletilecek. Gaz BOTAŞ’ta test edilecek. Yerli gazın uğrayacağı ilk nokta ölçüm istasyonu olacak. İlk etapta günlük 10 milyon metreküp gaz aktarımı yapılacak. Dört yıl sonra ise kapasitenin 40 milyon metreküpe çıkarılması planlanıyor. Mukavemet’in ise daha çok su altında devam eden operasyonlara destek vereceği ve şubat ayında ilk görevine çıkacağı belirtiliyor.