Müjdeyi Erdoğan vermişti... KDV indirimleri fiyatları nasıl etkiler?

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada konutta KDV indirimiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, konut ve arsalarda KDV indirimiyle ilgili "Satın alınan konut, nerede olursa olsun metrekaresine göre değişen, aynı kademeli KDV uygulamasına tabi olacaktır. Yani net alanı 150 metrekareyi aşmayan yerlerde KDV oranı yüzde 8'dir. Bu büyüklüğü aşan konutların ilk 150 metrekaresi için yüzde 8, aşan kısmı için yüzde 18 KDV uygulanacaktır. Afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi kanunu kapsamındaki konutlarda ise 150 metrekareye kadar yüzde 1, aşan kısmı için ise yüzde 18 KDV tahakkuku yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Arsa ve arazilerin KDV oranını yüzde 8'e indirerek inşaat sektörünün üzerindeki finansman yükünü azaltıyoruz" dedi.

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RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

KDV indirimi kararı Resmi Gazete'de de yayımlandı. Buna göre 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında riskli alan olarak belirlenen yerler ve riskli yapıların olduğu yerlerde dönüşüm projeleri kapsamında konutların net alanının 150 metrekareye kadar olan kısmı için uygulanacak KDV oranı yüzde 1 olacak.

Kentsel dönüşüm kapsamı dışındaki konutlarda ise net alanının 150 metrekareye kadar olan kısmı için KDV oranı yüzde 8 olarak uygulanacak.

ARSA VE ARAZİLER İÇİN DE KDV İNDİ

Ayrıca yapılan açıklamaya göre arsa ve arazi teslimlerindeki KDV oranı da yüzde 18'den yüzde 8'e indirilecek. Kararın yürürlük tarihinden önce yapı ruhsatı alınmış veya kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi yapılmış projeler kapsamında inşa edilen konutlar için eski hükümlerin uygulanmasına devam edilecek. Karar, 1 Nisan itibariyle yürürlüğe girecek.

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1 NİSAN İTİBARİYLE YÜRÜRLÜKTE

Endeksa CEO'su Görkem Öğüt konuyla ilgili Hurriyet.com.tr'ye yaptığı açıklamada "2013 yılında yapılan düzenlemeyle Büyükşehirlerde 150 metrekareye kadar olan konutlardaki KDV oranı konut kategorisi ve emlak vergisi gibi değişkenlere bağlı olarak belirleniyordu. Düzenlemenin etkisi ve konut yapıları nedeniyle bu oran çoğunlukla yüzde 1 olarak işliyordu. Yapılan düzenlemeyle net alanı 150 metrekareye kadar olan konutlarda KDV yüzde 8 olarak sabitleniyor. Metrekare olarak bu oranın üzerinde olan konutlarda 150 metrekareye kadarlık kısım yüzde 8, aşan kısımlar ise yüzde 18’lik orana tabi tutulacak" dedi.

Arsa ve arazide yüzde 18 olan KDV yüzde 8'e düşürüldüğünü belirten Öğüt, "Düzenleme kapsamında kentsel dönüşüm konutlarında yüzde 1 olan KDV oranı 150 metrekareye kadar olan yapılarda korunuyor, 150 metrekareyi şan konutlarda ise yüzde 18 KDV oranı uygulanacak. Düzenleme 1 Nisan itibariyle yürürlüğe girecek ve bu tarihten itibaren alınan ruhsatlar için geçerli olacak. Bu tarihten önce alınmış ruhsatlar için mevcut hükümler geçerli olacak" açıklamasında bulundu.

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"HAREKETLİLİK SAĞLAYACAKTIR"

Öğüt fiyatlara yansımasından da bahsetti ve "Bu düzenlemenin etkilerini tahmin edebilmek için de 150 metrekarenin altındaki ve üstündeki konut sayılarını bilmek gerekir. Türkiye’deki yapı stokunun ve yeni yapılan evlerin çoğunluğu 150 metrekare altındaki yapılardan oluşuyor. Bu yapı grubu için yüzde 1 olan KDV oranının yapılan düzenlemeyle yüzde 8’e sabitlendiğini görüyoruz. 150 metrekare üzerindeki konutlarda yüzde 18 olan KDV oranı 150 metrekareye kadar olan kısım için yüzde 8, aşan kısımlar için yüzde 18 olacak yeni düzenlemeyle. Bu iki düzenlemeye baktığımızda lüks konut segmenti için bir düşüş öngörülebilirken alt-orta segment için KDV artışından dolayı fiyatlara yansıyacak bir miktar artış olabilir. Üretim maliyetlerinde önemli bir yer tutan arsa/arazide oranın yüzde 18’den yüzde 8’e düşmesi de değişikliğe neden olabilecek bir başka kalem. Fiyatlarda dramatik bir iniş çıkıştan ziyade kısmi hareketlilik sağlayacaktır düzenleme" ifadesinde bulundu.

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Arsa ve arazilerdeki KDV indiriminin de fiyatlarda etki yaratacağını ifade eden Öğüt sözlerine şöyle devam etti: "KDV oranının arsa ve arazilerde yüzde 8’e düşmesi maliyetler açısından dikkate değer bir gelişme. Son dönemde malzeme giderleri, işçilik gibi kalemlerdeki artış nedeniyle inşaat maliyetlerinde ciddi bir artış yaşanmıştı ve fiyatları doğrudan etkiliyordu bu artış. Çok büyük bir düşüş sağlamasa da bir değişim yaratacaktır."

"FİYATLARDA İNDİRİM OLUR"

KDV indiriminin kapsamından bahseden Gayrimenkul Danışmanı Gülcan Altınay, "Kademeli KDV sistemi yani 150 metrekareye kadar yapılan konutlarda yüzde 8 KDV uygulanacak 150 metrekareyi aşan kısım oranı için ise yüzde 18 KDV uygulanacak. Metrekare kapsamı eski ruhsatlarda geçerli değil. Kentsel dönüşümde daha öncesinde yüzde 1’di şu anda da 150 metrekareye kadar yüzde 1 KDV, 150 metrekareyi aşan kısımlarda da yüzde 18 uygulanacak" dedi.

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Altınay, konut fiyatların gerilemesine desteğiyle ilgili şu ifadelerde bulundu: "Daha çok 150 metrekare ve üzeri daire almak isteyen kişileri etkiler. Büyük dairelerin fiyatları bir nebze olsun gerilemiş olur. Eğer müteahhitler arsa alımlarındaki KDV indirimini ve büyük daire yaptıklarındaki KDV indirimlerini maliyet ve satış tablolarına yansıtırlarsa tabii ki bir indirim söz konusu olması gerek. Konutta KDV indirimi müteahhitlerin arsa alımlarındaki KDV indirimine ve daire yapımındaki KDV indirimine yansıyacağı için otomatik olarak maliyet tablosu düşecektir ve bunları da daire fiyatlarına yansıtmaları gerekecektir. "

Arsa ve araziler için KDV indiriminin nasıl işleyeceğinden bahseden Altınay, KDV’nin büyük bir kısmı arsa alımlarında ve kat karşılığı durumlarında çıkıyordu. Daha öncesinde bu faturalanmada yüzde 18 KDV uygulanıyordu. Şu an yeni açıklanan karar ile KDV oranı yüzde 18’den yüzde 8’e düşürüldü" dedi.