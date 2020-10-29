İHA
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Müjdeyi Bakan verdi! Ödemeler haftaya başlıyor
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 40 kuruşluk çiğ süt destek primi ödemelerini 3 ay erkene çektiklerini duyurdu.
Bakan Pakdemirli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Süt üreticilerimize müjde... 40 kuruşluk çiğ süt destek primi ödemelerini 3 ay erkene çekerek Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları içinde gerçekleştireceğiz. İlk etapta Temmuz ve Ağustos aylarına ait destekleri önümüzdeki haftadan itibaren ödeyeceğiz. Üreticimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.
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