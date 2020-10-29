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Ekonomi
İHA
Haber Giriş: 29.10.2020 - 01:40 | Son Güncelleme:

Müjdeyi Bakan verdi! Ödemeler haftaya başlıyor

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Müjdeyi Bakan verdi! Ödemeler haftaya başlıyor
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 40 kuruşluk çiğ süt destek primi ödemelerini 3 ay erkene çektiklerini duyurdu.

Bakan Pakdemirli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Süt üreticilerimize müjde... 40 kuruşluk çiğ süt destek primi ödemelerini 3 ay erkene çekerek Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları içinde gerçekleştireceğiz. İlk etapta Temmuz ve Ağustos aylarına ait destekleri önümüzdeki haftadan itibaren ödeyeceğiz. Üreticimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

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