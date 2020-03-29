‘Mühürlenmiş baz istasyonlarımız açılsın’

Türkiye’deki 3 operatörün belediyeler tarafından mühürlenmiş 2 bin civarında baz istasyonu bulunduğunu belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, “Belediyelerden baz istasyonlarımızdaki mühürleri kaldırmalarını talep ediyoruz. Zaman dayanışma zamanı. Kamu hizmeti olan şebekelerimizin devamlılığı, kesintisiz bağlantı sağlayabilmemiz için çok önemli. Şebekelerimizin devamlılığı için talepte bulunduk kendilerine. Buna ilk olumlu yanıt veren Çınarcık Belediyesi oldu. Mühürlü olan baz istasyonlarımız konusunda aksiyon aldı ve mührü kaldırdı. Diğer belediyelerden baz istasyonlarımızdaki mühürleri kaldırmalarını talep ediyoruz. Zaman dayanışma zamanı. Kamu hizmeti olan şebekelerimizin devamlılığı, kesintisiz bağlantı sağlayabilmemiz için çok önemli” dedi. İçinden geçilen günlerde, birlik ve beraberliğin önemine işaret eden Hasan Süel, ortak hareket edilmesinin, her zamankinden daha fazla dayanışma içinde olunmasının, empati ve yardımlaşmanın önemli olduğunu söyledi.