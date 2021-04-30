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Ekonomi
Haber Giriş: 30.04.2021 - 18:47 | Son Güncelleme:

Muhtelif mahalle yollarında taş duvar yaptırılacaktır

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Muhtelif mahalle yollarında taş duvar yaptırılacaktır

Ordu Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nca karayolu işleri yaptırılacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ordu Büyükşehir Belediyesi İhale ve Satın Alma Şube Müdürlüğü Şarkiye Mahallesi Yükçülük Sokak No:2 Altınordu/Ordu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

 

 

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