Muhtelif mahalle yollarında taş duvar yaptırılacaktır
Ordu Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nca karayolu işleri yaptırılacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ordu Büyükşehir Belediyesi İhale ve Satın Alma Şube Müdürlüğü Şarkiye Mahallesi Yükçülük Sokak No:2 Altınordu/Ordu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
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