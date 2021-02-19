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HaberlerEkonomi HaberleriMuhtelif havalimanları güvenlik geçiş noktalarında kullanılan plastik kapların taban ve iç ve dış yanlarına reklam konulması işi kiralama ihalesi
GeriEkonomi Muhtelif havalimanları güvenlik geçiş noktalarında kullanılan plastik kapların taban ve iç ve dış yanlarına reklam konulması işi kiralama ihalesi
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Ekonomi
Haber Giriş: 19.02.2021 - 17:55 | Son Güncelleme:

Muhtelif havalimanları güvenlik geçiş noktalarında kullanılan plastik kapların taban ve iç ve dış yanlarına reklam konulması işi kiralama ihalesi

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Muhtelif havalimanları güvenlik geçiş noktalarında kullanılan plastik kapların taban ve iç ve dış yanlarına reklam konulması işi kiralama ihalesi
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Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü muhtelif havalimanları güvenlik geçiş noktalarında kullanılan plastik kapların taban ve iç ve dış yanlarına reklam konulması işi kiralama ihalesi yapacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre muhtelif Havalimanlarında VIP ve personel giriş-çıkış kapıları haricinde yolcu girişi yapılan güvenlik geçiş noktalarında kullanılacak 1.440 adet plastik kapların tamamı kiracı tarafından temin edilerek, taban, iç, dış ve yanlarına reklam konulması işi bir bütün olarak ilanda belirtilen kira bedeli üzerinden açık ihale usulü ile ihale edilerek 31.12.2021 tarihine kadar kiraya verilecek.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

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