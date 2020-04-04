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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 04.04.2020 - 08:58,Son Güncelleme:/

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği'nde süre uzatımı

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Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği'nde süre uzatımı
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Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği'nin geçici 1'inci, 2'nci ve 4'üncü maddeleri dışındaki maddelerinin yürürlüğe girişi 1 Temmuz 2020 tarihine uzatıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığının "Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, daha önce 1 Mart 2020 olarak duyurulan tebliğin geçici 1'inci, 2'inci ve 4'üncü maddeleri dışındaki maddelerinin yürürlüğe girişi 1 Temmuz 2020 olarak değiştirildi.

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