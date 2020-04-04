Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği'nde süre uzatımı

Hazine ve Maliye Bakanlığının "Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.



Buna göre, daha önce 1 Mart 2020 olarak duyurulan tebliğin geçici 1'inci, 2'inci ve 4'üncü maddeleri dışındaki maddelerinin yürürlüğe girişi 1 Temmuz 2020 olarak değiştirildi.