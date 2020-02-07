Haber Giriş: 07.02.2020 - 16:56,
MUHSGK uzatıldı mı?
Sosyal Güvenlik Kurumu ve Hazine ve Maliye Bakanlığı sistemlerinin bir araya getirilmesiyle tek bir ekran üzerinde birleştirilen MUHSGK beyanname sistemi, son günlerde beyanname süresinin uzatılıp uzatılmadığı ile araştırılmaya devam ediliyor. Peki, MUHSGK uzatıldı mı? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
SGK'nın üstlendiği Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi bazı kullanıcıların gecikme yaşaması dolayısıyla ertelenip ertelenmediği ile merak ediliyor. Beyaname vermek isteyenlerin yeni bir sistem olması dolayısıyla alt yapıda bazı sıkıntıların olduğu bilgisini paylaştığı MUHSGK için resmi mercilerden henüz bir erteleme bilgisi paylaşılmadı.
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