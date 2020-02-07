MUHSGK uzatıldı mı?

SGK'nın üstlendiği Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi bazı kullanıcıların gecikme yaşaması dolayısıyla ertelenip ertelenmediği ile merak ediliyor. Beyaname vermek isteyenlerin yeni bir sistem olması dolayısıyla alt yapıda bazı sıkıntıların olduğu bilgisini paylaştığı MUHSGK için resmi mercilerden henüz bir erteleme bilgisi paylaşılmadı.