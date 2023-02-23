Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
HABERLEREkonomi Haberleri

Mühendisler yapı denetim yönetmeliğine itiraz etti

Güncelleme Tarihi:

#Danıştay#Deprem#Marmara Depremi
Mühendisler yapı denetim yönetmeliğine itiraz etti
Aysel Alp
Oluşturulma Tarihi: Şubat 23, 2023 07:00

Kahramanmaraş merkezli depremlerden önce Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği’nde yapılan değişiklik, mühendislerin itirazına neden oldu.

Haberin Devamı

Jeoloji Mühendisleri Odası depremden sadece 37 gün önce çıkarılan Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği’nde zemin etüdü denetiminin, şirketin keyfine bırakıldığını iddia ederek, iptali ve yürütmesinin durdurulması için Danıştay’a başvurdu. Odanın, itiraz gerekçesinde olası Marmara depremi anımsatılarak zemin etüt denetiminden vazgeçilemeyeceği, bu tür etütlerin inşaat mühendisi tarafından yapılamayacağı vurgulandı.

Gözden Kaçmasın

Karaköy esnafından örnek davranış: Depremzedenin içini ısıtan jeneratör tarifesiKaraköy esnafından örnek davranış: Depremzedenin içini ısıtan jeneratör tarifesiHaberi görüntüle

‘ZEMİN ETÜDÜ DENETLENMİYOR’

Oda Avukatı Mehmet Horuş’un Danıştay Başkanlığı’na dün verdiği dilekçede, “Yapı denetim kuruluşlarının zemin ve temel etütlerinin denetimi konusunda personel bulundurup bulundurmaması yapı denetim kuruluşunun takdirine bırakılmıştır. Bu durum İstanbul dahil birçok kentte zemin etütlerinin yapı denetim kuruluşları tarafından denetlenmemesine neden olmaktadır. Bu nedenle iptal edilmesi gerekmektedir” denildi.

Gözden Kaçmasın

Hayatta kalmanın kuralları: Giriş kattakiler kaçın, üst kattakiler bekleyinHayatta kalmanın kuralları: Giriş kattakiler kaçın, üst kattakiler bekleyinHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Danıştay#Deprem#Marmara Depremi

BAKMADAN GEÇME!

Sürekli sallanıyormuş gibi hissediyorum, en ufak bir sarsıntıda avizeye bakıyorum... Her an deprem olacak korkusuyla yaşamak normal mi | 10 SORU 10 YANIT

'Sürekli sallanıyormuş gibi hissediyorum, en ufak bir sarsıntıda avizeye bakıyorum...' Her an deprem olacak korkusuyla yaşamak normal mi? | 10 SORU 10 YANIT

#Deprem
Çalışanlar iş yerlerinin depreme dayanıklılığını test ettirebilir mi Dolaylı yolla bunu istemeleri mümkün | 4 SORU 4 YANIT

Çalışanlar iş yerlerinin depreme dayanıklılığını test ettirebilir mi? 'Dolaylı yolla bunu istemeleri mümkün' | 4 SORU 4 YANIT

#Deprem
Hataydaki 6.4lük deprem çevre faylar için ne anlama geliyor Hangi bölgeler risk altında Kıbrıs Yayına dikkat

Hatay'daki 6.4'lük deprem çevre faylar için ne anlama geliyor? Hangi bölgeler risk altında? 'Kıbrıs Yayı'na dikkat!'

#Hatay Depremi