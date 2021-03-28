Muğla Büyükşehir Belediyesi 171 itfaiye eri ve zabıta memuru alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre sözlü ve uygulamalı sınav 14.06.2021 – 09.07.2021 tarihleri arasında Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Orhaniye Mahallesi Fuat Ardıç Caddesi No:3 Menteşe / Muğla adresinde yapılacak. Sınavlar saat 09.00'da başlayacak.



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