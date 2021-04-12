Mudo e-ticarette atağa hazırlanıyor

Eylülde yenilenmiş bir e-ticaret uygulaması ile müşterilerinin karşısına çıkmaya hazırlandıklarını belirten Mudo CEO’su Ömer Taviloğlu, “2020 yılında e-ticaret satışlarımız önceki yıla göre 2.5 kat büyüyerek ciromuzun yüzde 17’sini buldu. Her ne kadar ilkbahardaki mağazaların tamamen kapalı dönemi ve kasım ayından sonraki kısıtlamaların etkisi olmuş olsa da, 2021’teki gidişat da gösteriyor ki müşterilerimiz artık mağazalar ile e-ticaret arası bağlantının her zamankinden daha pürüzsüz ve akışkan olmasını önceliklendiriyor” diye konuştu.

VERİMLİ MAĞAZA YÜKSELİŞTE

E-ticarette atılım hazırlıkları sürerken mağazacılık anlayışından da vazgeçmediklerini söyleyen Taviloğlu Urla’da yeni bir mağaza açtıklarını mayıs ayında Büyükada’da mağaza açmaya hazırlandıklarını söyledi. Büyükada mağazasının küçük ama ziyaret edenleri şaşırtacak etkisi olacağını belirten Ömer Taviloğlu, “Mudo Concept’te ise Maslak’ta ortaya koyduğumuz yeni mağazacılık anlayışını Bodrum’a taşıyoruz” diye konuştu.Artık çok ya da en büyük mağaza değil, doğru, verimli mağazanın birinci öncelikleri olduğuna dikkat çeken Ömer Taviloğlu, şu anda 28 şehirde 119 mağaza ile hizmet verdiklerini verimsiz lokasyonlardaki mağazaları kapatıp verimli lokasyonlarda büyüdüklerini söyledi.

DEKORASYONDA ARTIŞ

Pandemi döneminin sektörün ve Mudo’nun farklı faaliyet alanlarında değişik etkileri olduğunu da söyleyen Ömer Taviloğlu, mobilya ve ev dekorasyon alanında talep artışı gördüklerini belirtti.

Ömer Taviloğlu “Yaşam alanlarının komple yada kısmen yenilendiği, evlerin iç fonksiyonlarında home office alanlarının yaratıldığı ve ertelenmiş değişikliklerin yapıldığı bir yıl geçirdik. Giyimde ise ofis hayatının da uzaktan çalışmaya dönüşümüyle beraber öncelikler biraz daha casual ve spor giyime kayarken, ev giyimi kategorisi de en hızlı büyüyen alt grup oldu diyebiliriz. Bugün t-shirt, eşofman üstü ve altı gruplarımız hala en çok tercih edilen ürünler arasında diyebilirim” şeklinde konuştu.

YERLİ ÜRETİM, KADIN ÇALIŞAN

YÜZDE 100 Türk markası olan Mudo’nun koleksiyonlarının yüzde 90’ının artık Türkiye’de yapıldığını belirten Taviloğlu, “Son yıllarda tedarik zinciri optimizasyonu çalışmalarıyla büyük bir dönüşüm ile beraber bu noktaya geldik. Artık yüzde 100’e yakın Türkiye üretiminden güç alıyoruz” dedi. Kadın çalışanların da Mudo için ayrı bir önemi olduğunu söyleyen Taviloğlu, “Toplamda 1350 kişilik genç genç ve büyük bir takımız. Ne mutlu bize ki ekibimizin yüzde 53’ünü kadınlar oluşturuyor” diye konuştu.

BANKALAR YENİDEN YAPILANDIRMA KONUSUNDA YAPICI YAKLAŞIYOR

MUDO’nun 2016 yılı başlarında birçok iç ve dış etmen sonucu oldukça kırılgan bir noktaya geldiğini hatırlatan Ömer Taviloğlu, “O süreçten çalışanlarımız, bankalarımız, hizmet tedarikçilerimiz ve müşterilerimizin güveniyle başarıyla çıktık. 2016 yılına göre ciromuzu yaklaşık 2.5 kat büyüttük. 2020 yılında pandemi nedeniyle 100 günü aşkın süre mağazalarımız kapalı kalmasına rağmen ciromuzda çok kısmi bir düşüş yaşadık. Bugün yine ekibimizin özverisi, bankalarımızın yeniden yapılandırma konusunda yapıcı yaklaşımları, tedarikçilerimizin azami gayretleri ve müşterilerimizin devam eden ilgisiyle yolumuza devam ediyoruz. Umuyoruz ki pandeminin son düzlüğüne girdik. Sektör ve firma olarak buradan da inşallah en az hasarla ve güçlenerek çıkacağımıza inanıyoruz” diye konuştu.

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