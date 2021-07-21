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HaberlerEkonomi HaberleriMudanya Belediyesi’ne ait 27 taşınmaz kiraya verilecek
GeriEkonomi Mudanya Belediyesi’ne ait 27 taşınmaz kiraya verilecek
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Ekonomi
Haber Giriş: 21.07.2021 - 16:03 | Son Güncelleme:

Mudanya Belediyesi’ne ait 27 taşınmaz kiraya verilecek

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Mudanya Belediyesi’ne ait 27 taşınmaz kiraya verilecek

Tasarrufu/mülkiyeti Mudanya Belediyesi’ne ait 27(YirmiYedi) adet taşınmaz 3 yıllığına kiralanmak üzere ve 28.07.2021 Çarşamba günü ihaleye çıkartılacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre ihaleye iştirak edeceklerin istenilen belgeleri Mudanya Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’ne en geç ihale günü saat 12.00’ye kadar teslim etmeleri ve isteklilerin ihale gün ve saatinde Mudanya Belediyesi hizmet binası encümen toplantı salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

 

 

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