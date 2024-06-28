Mücevherde sepet ortalaması 30 bin TL

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İstanbul’daki üretim merkezlerinde bir araya geldiğimiz Güzeliş, 2023’ü 250 milyon dolar toplam ciro ile tamamladıklarını ve 80 milyon dolarlık ihracat ile geçen yıl da ihracat lideri olduklarını anlattı. “600 kişi ile ayda 60 bin adet mücevher üretiyoruz” bilgisini veren Emil Güzeliş, “Zen, Blue ve D markalarımızla toplam 384 mağazaya ulaştık. Pırlantayı hem lokasyon, hem fiyat olarak ulaşılabilir hale getirdik. ABD, İngiltere, Almanya başta olmak üzere toplam 24 ülkede varız. Çok yakında Hindistan’da 2 mağaza açacağız” ifadelerini kullandı.

ERKEKLER DE KULLANIYOR

Güzeliş, aylık satış hareketlerine baktıklarında en çok tektaş, tamtur, su yolu bileklik, kolye ve baget pırlantaların tercih edildiğini aktardı. Son yıllarda hem Türkiye’de hem dünyada erkeklerin de pırlantaya ilgi duymaya başladığını belirten Güzeliş, “En son Babalar Günü’nde bunun etkilerini çok net gördük. Genel olarak geçtiğimiz yıllara göre erkek mücevherleri satışlarında yüzde 100 artış yaşıyoruz” dedi.

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Perakendecilerin AVM yatırımcılarıyla yaşadıkları kira anlaşmazlıklarına da değinen Güzeliş, “Biz kiracılar ve mal sahipleri ortak bir noktada buluştuk” dedi.