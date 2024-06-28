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Mücevherde sepet ortalaması 30 bin TL

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#Mücevher#Emil Güzeliş#Zen Pırlanta
Mücevherde sepet ortalaması 30 bin TL
Oluşturulma Tarihi: Haziran 28, 2024 07:00

Türkiye’de 2 milyar dolar pazar büyüklüğüne ulaşan ve yaklaşık 750 bin kişiye istihdam sağlayan mücevher sektörünün sepet ortalaması iki yılda yüzde 18 geriledi. Zen Pırlanta Yönetim Kurulu Başkanı Emil Güzeliş, “Yeni müşteriler kazanmaya devam ediyoruz ama bütçeler küçüldü. İki sene önce sepet ortalaması 1100 dolar iken şimdi 900 dolara, yaklaşık 30 bin TL’ye geriledi” dedi.

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İstanbul’daki üretim merkezlerinde bir araya geldiğimiz Güzeliş, 2023’ü 250 milyon dolar toplam ciro ile tamamladıklarını ve 80 milyon dolarlık ihracat ile geçen yıl da ihracat lideri olduklarını anlattı. “600 kişi ile ayda 60 bin adet mücevher üretiyoruz” bilgisini veren Emil Güzeliş, “Zen, Blue ve D markalarımızla toplam 384 mağazaya ulaştık. Pırlantayı hem lokasyon, hem fiyat olarak ulaşılabilir hale getirdik. ABD, İngiltere, Almanya başta olmak üzere toplam 24 ülkede varız. Çok yakında Hindistan’da 2 mağaza açacağız” ifadelerini kullandı.

ERKEKLER DE KULLANIYOR

Güzeliş, aylık satış hareketlerine baktıklarında en çok tektaş, tamtur, su yolu bileklik, kolye ve baget pırlantaların tercih edildiğini aktardı. Son yıllarda hem Türkiye’de hem dünyada erkeklerin de pırlantaya ilgi duymaya başladığını belirten Güzeliş, “En son Babalar Günü’nde bunun etkilerini çok net gördük. Genel olarak geçtiğimiz yıllara göre erkek mücevherleri satışlarında yüzde 100 artış yaşıyoruz” dedi.  

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Perakendecilerin AVM yatırımcılarıyla yaşadıkları kira anlaşmazlıklarına da değinen Güzeliş, “Biz kiracılar ve mal sahipleri ortak bir noktada buluştuk” dedi.

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#Mücevher#Emil Güzeliş#Zen Pırlanta

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