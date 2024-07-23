Mücevherci Mısır seferinde

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Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Yakın konunun ciddi boyutlara ulaştığını belirtti. “Ülkemize gelerek yatırım yapmış pek çok yabancı yatırımcı Türkiye’den ayrıldı ama asıl önemlisi 2 bin 500 üreticimiz yurtdışına yatırım planı yapıyor” diyen Yakın sektörde büyük bir hareket başladığına dikkat çekti.

CAZİP GELİYOR

“Mısır artık yeni Çin” diyen Yakın, şöyle devam etti: “Mısır ucuz işçilikle cezbedici durumda. Vergi avantajı, serbest ticaret anlaşmaları ve altına ulaşım kolaylığı burayı cazip kılıyor. Sektörümüzün en düşük ortalama ücreti bin 200 dolar civarında, Mısır’da 280 dolar. Kota kalkmazsa sektörün üçte biri buraya gidecek. Türkiye’deki üretim kapasitesinin yüzde 30’u Mısır’a giderse, Mısır bir anda dünya mücevher pazarında iyi bir oyuncu haline gelir.”

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Gidenlerin yanlarında ekipmanlarını, nitelikli personelini, sermayelerini, altınını, gümüşünü de bu ülkeye taşıdığına dikkat çeken Yakın, “7-8 firmamız gitti. Toplam yatırımları sermaye dahil 1 milyar doları aşıyor. Buna bir de ihracattaki kan kaybını eklersek üzülmemek elde değil. Kotanın kaldırıldığının açıklanması en azından bundan sonraki kayıpları durdurur. Oturup envanter çıkarmamız, hasar tespiti yapmamız lazım. Çok değerli personel kaybediyoruz. Ermeni ustalarımız Mısır’da devasa maaşlar alıyor. Kimi ustalarımız Mısır’da 8-10 bin dolar, kimi 20 bin dolar maaşla Mısırlı personele eğitim veriyor” dedi.

İHRACAT ARTIYA DÖNDÜ

-Altın kotası sorunu nedeniyle uzun süredir ekside olan mücevher ihracatının verilen artıya geçtiğini dile getiren Yakın, şöyle devam etti: “1-19 Temmuz 2024 döneminde geçen yıl 159 milyon dolar olarak gerçekleşen mücevher ihracatımız yüzde 287,65 gibi yüksek bir oranda artarak 616 milyon 367 bin dolara yükseldi. Geçen yıl 1 Ocak-19 Temmuz dönemine göre ihracatımız artıya döndü ve yüzde 6.69 artışla 3 milyar 426 milyon 696 bin 213 dolar olarak gerçekleşti. Üretim ihracatı bu sene yüzde 38 artışla rekor kırdı. Külçe ihracatı yüzde 67 geri geldi. Altın kotasının kalktığı gün itibariyle çok daha iyi yerlere geleceğimize inanıyoruz.”