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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 09.10.2020 - 10:01 | Son Güncelleme:

Mücevher ihracatı eylülde 313 milyon dolar oldu

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Mücevher ihracatı eylülde 313 milyon dolar oldu
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Mücevher ihracatı, eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 29 azalarak 313 milyon dolar oldu.

Mücevher İhracatçıları Birliği, eylül ayına ilişkin mücevher ihracatı rakamlarını açıkladı. Buna göre, mücevher ihracatı, bu yılın ocak-eylül döneminde kümülatifte yüzde 22 azalarak 2 milyar 455 milyon dolar olarak kaydedildi.

İhracat, eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 29 azalarak 313 milyon dolar oldu.

Verilere göre, eylülde ürün gruplarının performansına bakıldığında mücevher ihracatında en yüksek pay 186 milyon 343 bin 443 dolarla "altından mamul mücevherci ve kuyumcu eşyası" grubunda gerçekleşti.

Bu grupta en çok ihracat yapılan ülke, 39 milyon dolarla ABD olurken, ardından 20,4 milyon dolarla Hong Kong ve 10,26 milyon dolarla Almanya sıralandı.

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