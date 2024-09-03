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Mücbir sebep hali uzatıldı

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#Mücbir Sebep#Gelir İdaresi#Vergi
Mücbir sebep hali uzatıldı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 03, 2024 06:28

Depremlerden etkilenen 4 il ve 2 ilçedeki mükellefler için mücbir sebep hali 30 Kasım'a kadar uzatıldı

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Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 4 il ve 2 ilçedeki mükellefler için mücbir sebep halinin 30 Kasım'a kadar uzatıldığını duyurdu.

GİB'in internet sitesinde yer alan açıklamada, afetten etkilenen illerde deprem tarihi itibarıyla mükellefiyet kaydı bulunanların mücbir sebep halinde olduklarının kabul edildiği bildirildi.

Bu tarihten mücbir sebep hali sona erene kadar beyanname ve bildirimlerin verilme süresinin de ertelendiği kaydedilen açıklamada, "Mücbir sebep halinin Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki mükellefler için 30 Kasım 2024 Cumartesi günü sonuna uzatılması uygun bulunmuştur." ifadesine yer verildi.

Beyanname ile bildirimlerin, verilme ve ödenme sürelerine ilişkin detaylara "gib.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor.

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#Mücbir Sebep#Gelir İdaresi#Vergi

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