Mücadele planı genişliyor

Son dönemde aşırı iklim olayları ve doğal afetler daha sık aralıklarla yaşanmaya başladı. Tüm dünyada olduğu gibi küresel ısınmanın etkilerini Türkiye de fazlasıyla yaşıyor. İklim değişikliğinin bir sonucu olarak Türkiye’de daha önce görmediğimiz olaylarla karşılaşacağımızı söyleyen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da, “Yoğun yağışlar, seller ve heyelanlar daha da sık görülmeye başlayacak. Çünkü tüm dünya böyle. Hava sıcaklığı artıyor, deniz suyu seviyesi buzulların erimesi sebebiyle yükseliyor. Şu an bunlarla mücadele etmek durumundayız” diye konuştu.

7 BÖLGEYE EYLEM PLANI

Anadolu Ajansı Editör Masası’nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kurum, uluslararası gündemdeki en önemli sorunun iklim değişikliği ve iklim değişikliğiyle mücadele olduğunu vurguladı. Kurum, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında her ülkenin kendi eylem planlarını hazırladığını ve bu planlar çerçevesinde uygulamaları hayata geçirdiklerini aktardı. Kurum, bu çerçevede eylem planlarının çerçevesini 30 büyükşehir belediyesini de dikkate alarak genişlettiklerini ifade etti. Kurum, Türkiye’de 7 bölgeye ilişkin eylem planları hazırlandığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

4 EKOLOJİK KORİDOR

“Öncelikli olarak ülkemizin kuzeyiyle güneyini, doğusuyla batısını birbirine bağlayacak 4 ana ekolojik koridor oluşturuyoruz. Bu ekolojik koridorları da 22 yan koridorlarla birbirine bağlıyoruz. Şehrin nefes aldığı 2 alan var, biri yeşil alanlarımız, diğeri de denizlerimiz, göllerimiz, akarsularımız. Dolayısıyla bu iki alanı koruyacak, arttıracak çalışmalar yürütüyoruz. OECD verilerine göre korunan alan büyüklüğümüzü yüzde 9’dan yüzde 17’ye çekecek çalışmalar yürütüyoruz. 81 ilde 81 milyon metrekare millet bahçesi projemiz vardı. Bu alanlar sadece millet bahçesi, ekolojik koridor olarak değil, depremde toplanma alanları olarak da işlev görüyor.”

10 BİN RİSKLİ BİNA

Bakanlığa bağlı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü’nün simülasyon olarak derelerdeki taşkınları hesap ettiğini ve dereler üzerindeki riskli binaların tespitlerinin yapıldığını belirten Kurum, “Yaklaşık 10 bin binanın risk altında olduğuna” dikkati çekti. Kurum, Doğu Karadeniz’in tamamında bu çalışmaları tamamladıklarını ve rezerv konutlar üreterek vatandaşlara çağrıda bulunduklarını ifade ederek, “Vatandaşımıza, ‘Ne halin varsa gör, ne yapacaksan yap ama buradan çık’ diyemeyiz. Dolayısıyla onlarla birlikte, onların rızasını alarak bu süreci yönetmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

LPG’Lİ ARAÇLARA KAPALI OTOPARK İZNİ

LPG’li araçlar için yeni bir adım atacaklarını belirten Kurum, LPG’li araçlar için otopark şartlarını sağlayan AVM’leri ilan edeceklerini belirterek, “Otoparklar ‘LPG’li araçlara uygundur’ şeklinde belgelendirilecek. Muayeneleri yapılan, uygun olan LPG’li araçlar AVM otoparklarına girebilecek” dedi.

PARSEL BAZINDA DEĞİŞİKLİK KALKTI

Bakan Kurum, parsel bazında imar planı değişikliğinin tamamen kaldırılacağını açıkladı. Kurum, “Türkiye’de riskli gördüğümüz, dönüşmesi gereken 6.7 milyon konut var. Yaklaşık 1,5-2 milyonu İstanbul’da. Sonuçta bir planlama yaparken nüfusu, yoğunluğu dikkate alarak planlama yapıyorsunuz. Dolayısıyla altyapıların imkan verdiği yerlerde artık değişiklik yapılabilecek. Yani önüne gelen kendisi gidip işte AVM yapayım, otel yapayım, şehirdeki trafik sorununu, problemini artırayım şekliyle bir düzenleme yapamayacak. Bunu tamamen ortadan kaldırıyoruz. Dolayısıyla genel anlamda, genel ölçekte bakabileceğimiz, alt yapısı, sosyal donatısı olan bir süreci inşallah hayata geçirmiş oluyoruz” diye konuştu.

SİLUETİ DÜZGÜN ŞEHİRLER

Değer artışının kamuya aktarılması sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kurum, şöyle devam etti: “Büyükşehir belediyeleri olan yerlerde yüzde 25’i büyükşehir belediyesine, yüzde 25’i ilçe belediyesine, yüzde 25’i Bakanlığın kentsel dönüşüm hesabına, yüzde 25’i de Hazine’ye olmak suretiyle bir düzenleme söz konusu. Büyükşehir olmayan yerlerde ise yüzde 40 ilçe belediyesine, yine yüzde 30 Bakanlığımızın dönüşüm hesabına, yüzde 30 Hazine’ye olacak şeklinde bir düzenleme yaptık. Bu sayede şehirlerimizi daha planlı, daha Silueti düzgün, etrafa zarar vermeyen, komşusuna, yandaki parsele zarar vermeyen bir şekliyle yönetmiş olacağız.”

YENİ DERELİ HAZIRLANIYOR

Giresun’daki sel felaketi sonrası bölgede atılması gereken adımların hızla atıldığını aktaran Kurum, “Yeni Dereli’nin inşaasına en kısa zamanda başlayıp önümüzdeki yılın 6’ncı ayına kadar da teslim edeceğiz. Binalarımız dere üzerindeydi, bu binaları geriye çekmek suretiyle alışverişin canlandığı, yeşil alanların oluştuğu, üzerinde vatandaşımızın vakit geçirebileceği alanların olduğu örnek bir projeyi hayata geçiriyoruz” ifadelerini kullandı.