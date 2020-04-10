Muayene istasyonları kapalı mı açık mı? Muayeneler ertelendi mi?
Araç muayene süresi gelen vatandaşların araştırdığı muayene istasyonları kapalı mı sorusu son günlerin gündem konuları arasında yer almaya başladı. Koronavirüs dolayısıyla alınan önlemlerden birisi de muayene istasyonları aracılığıyla yapılan araç muayene işlemlerinin ertelenmesi oldu. Muayene zamanları gelen vatandaşlar, muayene istasyonları açık mı sorusunu yönelterek bu durum hakkında bilgi edinmek istedi. Peki, muayeneler ertelendi mi? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
Muayeneler, 3 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazete yazısında yapılan duyuruyla birlikte resmen ertelenmiş oldu. 3 Temmuz tarihine kadar muayene süreci gelen vatandaşlar, 45 gün içerisinde muayene işlemlerini gerçekleştirebilecek. Peki, bu süreçte muayene istasyonları kapalı mı açık mı olacak? İşte, yetkili muayene istasyonu TÜVTÜRK tarafından yapılan açıklama
MUAYENE İSTASYONLARI KAPALI MI?
"3 Nisan 2020 tarihli ve 31088 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca;
3 Nisan 2020 tarihinden itibaren (3 Nisan dahil) üç ay içerisinde muayene süresi gelen araçlarının muayenesini gerçekleştiremeyen motorlu taşıt sahipleri, araç muayene işlemlerini bu sürenin bitimi olan 3 Temmuz 2020 tarihinden itibaren 45 gün içerisinde gerçekleştirebilirler.
Bu süre zarfında Türkiye genelindeki istasyonlarımız hizmet vermeye devam etmektedir. Halihazırda T.C Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen ve uygulanan önlemlere ek olarak Türkiye genelindeki tüm istasyonlarımızda gerekli hijyen tedbirleri alınmış bulunmaktadır."
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