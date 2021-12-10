MTV’de artış oranı yüzde 36.2’den yüzde 25’e çekildi

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Yeniden değerleme oranı yüzde 36.2’ydi. Cumhurbaşkanı, oranı indirme yetkisini kullandı. Buna göre 1.300 silindir hacminde 3 yaş altında bir otomobilin vergisi bin 51 liradan bin 314 liraya çıkacak.



RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

Her yıl kasım ayında vergi, ceza ve harçların bir sonraki yıl ne kadar zamlanacağı belli oluyor. Kasım ayında ekim ayı itibarıyla 12 aylık Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) artışı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanıyor. Ancak kesinleşmesi için Resmi Gazete’de yayımlanması gerekiyordu. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Vergi Usul Kanunu tebliği 27 Kasım 2021 tarihinde yayımlandı. Tebliğe göre 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren harç ve cezaların artış oranı yüzde 36.2 olarak belirlendi. Cumhurbaşkanı’nın bu oranı değişik uygulama yetkisi bulunuyor. 2019 ve 2020 yılları için yeniden değerleme oranı aynen uygulanmış ancak MTV, Cumhurbaşkanı kararıyla indirimli olarak uygulanmıştı. 2019 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 23.73 olarak kesinleşmiş, MTV yüzde 15.9 olarak uygulanmıştı. 2020 yılı için de yeniden değerleme yüzde 22.58 olarak resmileşmiş, MTV yüzde 12 oranında artırılmıştı. 2022 yılı için de dün yayımlanan Resmi Gazete’ye göre MTV için oran yüzde 36.2 yerine, yüzde 25 olarak uygulanacak.

NE KADAR ÖDENECEK?

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Silindir hacmi 1.300 cc olan 3 yaş altında bir otomobilin vergisi bin 51 lira. Eğer yüzde 36.2’lik yeniden değerleme uygulansaydı MTV bin 431 lira olacaktı. Yüzde 25 olarak uygulanacağı için gelecek yıl MTV bin 314 lira olacak. Otomobil 4-6 yaş arasındaysa vergisi 733 liradan 916 liraya, 7-11 yaş aralığındaysa da 410 liradan 512 liraya yükselecek.

Otomobillerde 1 Ocak 2018 sonrası tescilli otomobillerde taşıt değerine göre vergilendirme uygulanıyor. Vergilendirmeye esas olan taşıtların değerleri de yüzde 25 oranında artacak. 1.300 cc silindir hacmi ve aşağısı otomobiller için 56 bin 500 liralık taşıt değeri 70 bin 625, 99 bin liralık taşıt değeri 123 bin 750 liraya yükselecek. 1.300 cc motor gücünde 3 yaş altında 56 bin 500 lirayı aşmayan otomobilin vergisi bin 51 lira. Gelecek yıl taşıt değeri 70 bin 625 lirayı aşmayan 1-3 yaş arası otomobilin vergisi bin 314 lira, 70 bin 625 lira ile 123 bin 750 lira arasındaki otomobilin vergisi bin 155 liradan bin 444 liraya, 123 bin 750 lirayı aşanlar için de bin 261 liradan bin 576 liraya çıkacak.