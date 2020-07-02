MTV 2020 ödeme ve sorgulama ekranı: MTV hesaplama işlemi nasıl yapılır?

MTV ödeme ve sorgulama işlemi araştırılan konular arasında yerini aldı. Yılda iki defa ödenen motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksit ödemeleri 31 Temmuz tarihine kadar yapılabilecek. İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden şifre girişi yapmadan MTV ödeme alanına sadece plaka ve TC kimlik numarası bilgilerini giren mükellefler de MTV borçlarını görüntüleyip ödeme imkanına sahip bulunuyor. İşte MTV ödeme ve sorgulama ekranı

MTV ÖDEMELERİNDE SON TARİH NE ZAMAN?

MTV ikinci taksit ödemesi için son gün 31 Temmuz olarak açıklandı.

MTV ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, mükellefler, İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden şifre girişi yapmadan "MTV Ödeme" alanına sadece plaka ve TC kimlik numarası bilgilerini girerek işlemlerini gerçekleştirebilecek.

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Ayrıca, Başkanlığın "www.gib.gov.tr" internet sitesi (İnteraktif Vergi Dairesi, İnternet Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulaması) üzerinden 02.00-22.00 saatlerinde ödeme yapılabilecek. Anlaşmalı bankaların kredi kartları ile banka kartları veya banka hesabından, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankaların kredi kartları, banka kartları ve diğer ödeme yöntemleriyle verginin ödenmesi mümkün olacak.

Anlaşmalı bankaların şubelerinden, alternatif ödeme kanallarından (internet bankacılığı, telefon bankacılığı, mobil bankacılık vb.), PTT iş yerlerinden ve tüm vergi dairelerinden de ödeme yapılabilecek.

MTV HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Motorlu taşıtlar vergisinin hesaplanmasında aracın türü, yaşı ve motor hacmi önem taşıyor. Motorlu taşıtlar için iki kıstas ve matrah farkları bulunuyor. Aracın tescil tarihi 01.01.2018'den önceyse aracın yaşı ve motor hacmine göre MTV hesaplanıyor. 01.01.2018 tarihi ve sonrasında tescili yapılan araçlar için ise yaş, motor hacmi ve aracın matrahına göre hesaplama yapılıyor.