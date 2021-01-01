Motosiklette 15 yılın rekoru

Pandemi, ek vergiler, değişken kurlar, sokağa çıkma yasakları, kısa çalışma dolayısıyla düşen gelirler... Hiç biri bu sene otomotiv ve motosiklet sektörlerini durduramadı. 2020 yılının başından bu yana birçok olumsuz faktör arka arkaya hayatımıza girerken ulaşımda bireysel taşıt alımına talep sürekli olarak yükseldi. Otomotivde 2019 yılında en düşük satış rakamları görülürken, buradan kaynaklanan baz etkisiyle de otomotiv satışlarında yükseliş yaşandı. 2020’nin birçok ayında bir önceki yılın aynı ayına göre satışlarda yüzde 100 bulan artışlar yaşandı. Motosiklette baz etkisi o kadar yüksek olmamasına rağmen büyüme beklentinin üzerinde oldu.

205 BİNİ GEÇTİ

Yılın 11 aylık sürecinde motosiklet satışları bir önceki yılın ocak-kasım dönemine göre yüzde 34 artış göstererek 197 bin 864 adet seviyesine ulaştı. Kasım ayında trafiğe kaydı yapılan motosiklet sayısı geçen yılın kasım ayına göre yüzde 28 oranında arttı. 2020 Kasım ayında 12 bin 287 adet tescil yapılırken 2019 Kasım ayında ise 9 bin 611adet tescil yapılmıştı. MOTED Genel Koordinatörü Remzi Öztürk, “2020 Aralık ayı satış rakamları resmi olarak henüz açıklanmasa da bu yıl tahmini olarak görülen 200 bin seviyesi geride kaldı. Aralık ayı rakamlarının 10 bin adetin üzerinde olduğunu görüyoruz. Bu durumda sene 205-207 bin adet seviyelerinde kapanacak” şeklinde konuştu.

‘2021’DE EK VERGİ UZATILMAYACAK’

Otomotiv sektöründe değişen ÖTV matrahı kadar motosiklette de getirilen ek gümrük vergisi çok konuşulmuştu. Getirilen ilave yüzde 10 gümrük vergisi ile birlikte yüzde 20 olarak uygulanan ilave gümrük vergisi yüzde 30’a çıkarılmıştı. Önce 2020 Eylül ayının sonunda kalkacağı belirtilen bu vergi, daha sonra 31 Aralık 2020’ye kadar uzatılmıştı. Yapılan açıklama ile birlikte bu verginin 2021 yılında daha fazla uzamayacağı vurgulandı. MOTED Genel Koordinatörü Remzi Öztürk, “Yaz aylarında getirilen ek gümrük vergisi bugünden itibaren son buluyor. Şubat ayından itibaren de yeni bir tescil modeline geçilerek, kayıt dışılık ortadan büyük ölçüde kalkıyor. Bütün bunların ışığında 2021 yılına umutlu bakıyoruz. Motosiklet sektörü bu yıl 300 bin seviyesini görebilir” diye konuştu.