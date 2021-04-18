Motosikletlere canlı takip

Scotty, Motor Takip Çözümü sayesinde internete bağlı herhangi bir cihazdan sisteme giriş yaparak motosikletlerini takip edebilecek. Aynı zamanda kullanılan GPS teknolojisi ile motosikletin hızı, rotası, konumu, kontak ve günlük kilometre gibi bilgilerin hem anlık hem de geriye dönük yapılan raporlamalarını görebilecek. Vodafone Business Pazarlama Direktörü Ayşe Fıçı, yeni normalde hızlı değişen ihtiyaçlara adapte olmayı kolaylaştıran çözümler ile işletmelerin dijital iş ortağı olarak yanlarında yer almaya devam ettiklerini söyledi.

Scotty’lerin lokasyon takibini yapabilmek için nesnelerin interneti teknolojisinden faydalandıklarını belirten Fıçı, “Bu teknoloji ile Scotty ulaşım ağının direkt bağlantıda olmasını sağladık. Sağlanan entegrasyon ile motorun konum bilgisinin genel merkez ekranlarına anlık olarak yansımasına imkan sunuyoruz. Aynı zamanda profesyonel filo yazılımı ile tüm operasyon sürecinin tek bir ekrandan takip edilebilmesine olanak sağlıyoruz” ifadelerini kullandı. Scotty Genel Müdürü Hayri Arslan ise şunları söyledi: “Pandemi sürecinde büyüyen e-ticaret platformları tarafından neredeyse tamamen dış kaynaklarla çözümlenen teslimat süreçleri, sektörde fark yaratma konusundaki en büyük etken haline geldi.

Scotty olarak bu süreçte daha aktif rol oynamak adına teknolojik altyapımızı değişen ihtiyaçlara yönelik düzenledik. Şeffaf, hızlı ve güvenilir teslimat için Vodafone Business tarafından sağlanan teknolojik destek ile Scotty’lerimizi anlık olarak sahada takip ederek raporlayabilir hale geldik ve böylece operasyonel verimliliğimizi artırmış olduk.”

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