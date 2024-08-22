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Motosiklet satışları rekor kırdı

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#Motosiklet Satışları#Motosiklet Satış Rakamları#Ocak-Temmuz Motosiklet
Motosiklet satışları rekor kırdı
Taylan Özgür Dil
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 22, 2024 07:00

TEMMUZ ayında motosiklet satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27.9 artarak 129 bin adetle yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

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Motosiklet Endüstrisi Derneği (MOTED), 2024 yılının ocak-temmuz dönemine ilişkin verileri açıkladı. Buna göre, Ocak-Temmuz 2024’ü kapsayan yedi aylık dönemde motosiklet satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 31.7 artarak 695 bin 403 adede ulaştı. Yalnızca temmuz ayında yapılan motosiklet satışları ise 130 bin adede yaklaştı. Ocak-Temmuz 2024 döneminde satılan motosikletlerde en yüksek payı 101-125cc’ye kadar olan modeller oluştururken, söz konusu motosikletlerin pazardan aldığı pay yüzde 32’ye ulaştı. Bu dönemde, 50cc’ye kadar olan motosikletler 108 bin adetle pazardan yüzde 30 pay alırken, satışların 135 bin adedi aştığı elektrikli motosikletlerin pazar payı yüzde 19 olarak gerçekleşti. Motosiklet pazarının bu yıl 1.2 milyon adetlere ulaşarak tarihi rekor kırması bekleniyor.

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#Motosiklet Satışları#Motosiklet Satış Rakamları#Ocak-Temmuz Motosiklet

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