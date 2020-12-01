Motosiklet aşkı

Motosiklete olan talep hızla artmaya devam ediyor. Yaz aylarında hayata geçirilen motosikletlere getirilen ek vergi ile birlikte satışların bir miktar yavaşlaması beklenirken, pandemi dolayısıyla bireysel taşıtlanma talebi motosiklet satışlarında da beklenenin üzerinde artışı beraberinde getirmişti. Yürürlüğe girdiği gün ek verginin eylül ayı sonunda kalkacağı bildirilmişti ancak yıl sonuna kadar uzatıldı. Buna rağmen ekim ayında düşüş yaşanmadı. Trafiğe kaydı yapılan motosiklet sayısı geçen yılın ekim ayına göre yüzde 54 oranında artarak 18 bin 460 oldu. İlk 10 aylık döneme bakıldığında ise motosiklet satışlarının geçtiğimiz yıla oranla yüzde 35 arttığı gözlemleniyor.

Peki artan fiyatlara rağmen satışlar neden bu kadar artıyor?

OTOMOBİL YERİNE

Otomotiv ve motosiklet sektöründe birinci cevap ortak; tüketici virüs korkusu ile toplu taşımadan uzaklaşmak istiyor. Otomotiv pazarında ise yatırım olarak görenlerin sayısı da bir hayli fazla. Motosiklette duruma farklı. Tüketici motosiklete otomobile alternatif olarak yöneldi. Yükselen otomobil fiyatlarına, trafiğe, virüse ve toplam sürdürülebilir kullanım maliyetlerine bakıldığında motosiklet çok daha avantajlı bir konumda yer aldı. Bu sebeple sektörde yaşanan tüm olumsuzluklara karşın, 2020 beklentileri fazlasıyla aştı.

Geçtiğimiz aylarda da göze çarptığı gibi küçük motor hacmine sahip motosikletler satışlarını geçen yıla göre ciddi ölçüde arttırıyor. 250 cc ve altı motosikletler paket servis yapan kurumların tercihi olduğu için pandemi döneminde önemli talep görürken, bireysel tüketicinin tercihi 50 cc oldu. Otomobil ehliyeti ile kullanılabiliyor olması, düşük vergiye sahip olması ve yakıt, bakım gibi kullanım maliyetlerinin son derece düşük olması 50 cc motosikletleri öne çıkardı. Ekim 2020’de 9 bin 49 adet 50 cc motosiklet satışı gerçekleşirken, bu rakam 2019 Ekim’de 2 bin 716 idi.