Motosiklet 200 bine koşuyor

2020 yılında bireysel araç alımları beklentileri aşmaya devam ediyor. Pandemi dönemi ile birlikte hem ulaşım amaçlı hem yatırım amaçlı araç alımları 2020 tahminlerinin çok üzerine çıktı. Otomotiv pazarı ekim ayında da hızlı yükselişini korurken markalar yoğun talebi karşılamakta tedarik sıkıntısı yaşamaya devam ediyor. Tedarik sıkıntısı yaşanan otomotiv pazarında ekim ayı rakamları 90 bin seviyesinin üzerine koşuyor. Tıpkı otomotiv gibi motosiklet pazarında da ciddi bir artış trendi eylül ve ekim aylarında da devam etti. Tüik tarafından açıklanan 2020 eylül ayı verilerine göre, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 63 artış yaşandı ve toplam satışı gerçekleşen motosiklet adedi 23 bin 865 oldu. İlk 9 aylık dönemin toplamında da ciddi bir yükseliş kendisini gösterdi. 2019 ocak-eylül dönemine göre 2020 aynı döneminde yüzde 33’lük bir artış görüldü ve toplam rakam 167 bin 117 seviyesine çıktı.

YÜKSEK FİYAT ETKİSİ

Motosikletlere yaz döneminde getirilen ek vergi ile birlikte pazarın bir miktar sene başı tahminlerinin altında kalması bekleniyordu ancak beklentinin aksine bir talep oluştu. Bunun önemli sebeplerinin başında önceki aylarda olduğu gibi pandemi dönemi ile birlikte toplu taşımadan uzaklaşma ve e-ticaret sitelerinin kurye hizmeti verdiği araçların sayılarını arttırması oldu. Ancak buna ek olarak bir de artan kurlar ve vergi ile birlikte yükselen fiyatların gün geçtikçe daha da yukarıya çıkacağı düşüncesi eklendi. Bu düşünce ile tüketici motosiklet ve otomobili yatırım aracı olarak görmeye başladı. Sıfır olarak aldığı aracını bir kaç ay sonrasında ikinci el olarak daha yüksek fiyatlara satabilmeye başladı. Bu da satışlardaki beklenmedik artışın bir diğer unsuru oldu.

14 YILIN EN YÜKSEĞİ

Tüik verilerine göre 2006 yılında 373 binin üzerine çıkan motosiklet satışları 2007’de 186 bine çakılmıştı. O dönemden bu yana 200 bin barajının üzerine çıkamayan sektör, pandemi etkilerinin görüldüğü, döviz kurunun arttığı, fiyatların ciddi şekilde yükseldiği 2020 yılında son 14 yılın en yüksek rakamına koşuyor. Açıklanan eylül rakamları ile Motosiklet Endüstrisi Derneği toplam satış tahminlerini 200 bin seviyesinin üzerine güncelledi. Bu rakam da 2006 yılından bu yana görülecek en yüksek seviye olacak.

50 CC SATIŞLARI SON İKİ YILI KATLADI

Pandemi ile birlikte en büyük talebi alan sınıflardan bir tanesi 50 cc ve altı motosikletler oldu. Otomobil ehliyeti ile kullanılabilen, şehir içi kullanım kolaylığı sağlayan ve fiyat avantajı da olan 50 cc motosikletlerin satışı eylül ayında da diğer sınıfların çok üzerinde gerçekleşti. Ocak-eylül döneminde ise, 2018 ve 2019 yıllarının toplamına yakın bir rakam göze çarptı. 2018 yılında satışı gerçekleşen 50 cc motosiklet adedi 24 bin, 2019 yılında bu rakam 27 bin 300 seviyelerindeyken 2020 yılının ilk 9 ayında aynı rakam tam 55 bin 509 olarak dikkatleri üzerine çekti.