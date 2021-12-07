Motorinin litre fiyatına 66 kuruş zam

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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın (EPGİS), sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruya göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre satış fiyatına 66 kuruş zam yapıldı.

Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı



08/12/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;



Motorinde 66 KRŞ/LT



Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur. — EPGİS (@trepgis) December 7, 2021

Fiyat artışının ardından motorinin litre satış fiyatı İstanbul’da ortalama 9,36 liradan 10,02 liraya, Ankara’da 9,46 liradan 10,12 liraya, İzmir’de ise 9,44 liradan 10,10 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.