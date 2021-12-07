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Motorinin litre fiyatına 66 kuruş zam

#Akaryakıt Fiyatları#Motorin#Benzin
Motorinin litre fiyatına 66 kuruş zam

Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde motorinin litre satış fiyatına 66 kuruş zam yapıldı.

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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın (EPGİS), sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruya göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre satış fiyatına 66 kuruş zam yapıldı.

Fiyat artışının ardından motorinin litre satış fiyatı İstanbul’da ortalama 9,36 liradan 10,02 liraya, Ankara’da 9,46 liradan 10,12 liraya, İzmir’de ise 9,44 liradan 10,10 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

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#Akaryakıt Fiyatları#Motorin#Benzin

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