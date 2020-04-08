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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 08.04.2020 - 17:26,Son Güncelleme:/

Motorine 15 kuruş zam

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Motorine 15 kuruş zam
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Motorinin litre fiyatına 15 kuruş zam geldi.

AA muhabirinin Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından aldığı bilgiye göre, söz konusu artış pompa fiyatlarına bu gece yarısından itibaren yansıyacak. Başkent Ankara'da ortalama 5,38 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5,53 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,30 liradan 5,45 liraya, İzmir'de 5,40 liradan 5,55 liraya yükselecek.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor. 

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