Motokuryelere dinlenme alanı... Yol kenarlarına yeni cepler açılacak

Motokuryelerin dinlenebilmesi, ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için yeni yapılacak tüm imar planlarında yol kenarlarında dinlenme alanları ayrılacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, Tuzla Gençlik Buluşması’nda İstanbul’da motokuryeleri ilgilendiren önemli bir gelişmeyi paylaştı.

İstanbul’daki motokuryeler için yeni bir uygulamayı Tuzla’dan başlatacaklarını belirten Bakan Kurum, “Ben buradan İstanbul’la ilgili bir müjdeyi de paylaşmak istiyorum. Biz illerimizi, ilçelerimizi gezerken, evlerimizde rahat huzurlu bir şekilde yaşarken, motokurye kardeşlerimizle sıkça karşılaşıyoruz. Evde bir ihtiyacımız olsa, bir hastamız olsa ilaca ihtiyacımız olsa, evde yiyecek, içeceklerle ilgili bir eksiğimiz olsa yemek siparişi versek hep motokurye kardeşlerimiz bu hizmeti veriyorlar. İstanbul’umuzda şuan 250 bin motokuryemiz var. Bu kardeşlerimiz bizlerin rahatı, refahı için çok önemli bir hizmeti yapıyorlar. Ekmek parası kazanıyorlar, alın teriyle mücadele ediyorlar. Motokurye kardeşlerimizin trafikteki can güvenliğini koruma, dinlenmeleri adına yolun kenarında oluşturacağımız ceplerde durabilecek, dinlenebilecek, ihtiyaçları varsa o ihtiyaçları giderebilecekler” diye konuştu.

YÖNETMELİK DEĞİŞECEK

Bakan Kurum, motokuryeler için düzenlenen yeni planlamaya ilişkin detayları aktararak, “Yeni yapılacak tüm imar planlarında motokurye kardeşlerimizin dinlenme alanları için yeni yerler ayırıyoruz. Araçlarını şarj edebilecek ve araçlarının bakımını yapabilecekler. Buna ilişkin yönetmeliğimizi değiştiriyoruz. İstanbul’daki 250 bin evladımız için yeni cepleri açıyoruz. Bu projenin ilk pilot uygulamasını Tuzla’dan başlatıyoruz. İstanbul’umuza hayırlı, uğurlu olsun.

Bu projeye de Bakanlığımız her türlü maddi desteği verecek. Bu proje insanımıza, vatandaşımıza verdiğimiz kıymeti gösterir. Arkadaşlarımızın bizim için yapmış olduğu hizmetler karşılığında az da olsa onlara değer verdiğimizi gösterir. Onlar her şeyin en güzeline layık. Can siper hane bir şekilde mücadele veriyorlar. Bir dakika önce o ilacı, yemeği yetiştirebilmek için çok büyük risklere giriyorlar. Belki de böyle bir projeyi dünyada ilk defa ülkemizde başlatmış olacağız” ifadelerini kullandı.