‘Motokurye geliri ve bahşişe vergi yok’

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Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Motokurye gelirlerine, garsonların bahşişine yeni vergi yok, muafiyet getiriyoruz” dedi. Şimşek şu ifadelere yer verdi: “Motokurye faaliyetleriyle bahşiş gelirlerinin vergilendirilmesini kolaylaştırıyoruz. Düzenleme ile motokurye faaliyetlerinden doğan ticari kazançlar basit usulde vergilendirilecek, bahşiş gelirleri normal ücret geliriyle ilişkilendirilmeyecek ve hizmet bedelinden ayrı gösterilerek KDV’ye tabi olmayacak.”

Bakan Şimşek geçtiğimiz günlerde de yeni vergi düzenlemesi için şunları söylemişti: “Yüce meclisimizde yakında görüşülmesi beklenen pakette yer alan doğrudan vergilerin payını artırmaya yönelik düzenlemelerle vergide adaleti güçlendireceğiz.”