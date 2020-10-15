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Ekonomi
Reuters
Haber Giriş: 15.10.2020 - 15:47 | Son Güncelleme:

Morgan Stanley'in karı arttı

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Morgan Stanley'in karı arttı
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Morgan Stanley'in net kârı üçüncü çeyrekte yüzde 26 oranında yükseldi.

Morgan Stanley'in net kârı üçüncü çeyrekte alım satım işlemlerindeki artışın etkisiyle yüzde 26 yükseldi.

Morgan Stanley'in net kârı bir önceki yıla kıyasla 2.06 milyar dolardan 2.60 milyar dolara yükseldi. Hisse başına net kar ise 1.27 dolardan 1.66 dolara yükseldi.

Refinitiv'in IBES verilerine göre, analistler net kârın hisse başına 1.28 dolar olmasını bekliyordu.

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