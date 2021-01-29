Morgan Stanley'den Çin tahmini

Raporda, 2030 yılına kadar Çin’in özel tüketiminin 12,7 trilyon dolara ulaşacağı belirtiliyor. Bu da Amerikalı tüketicilerin şu anda harcadığı miktarla aynı. Bu rakam, Morgan Stanley’in üç yıl önce tahmin ettiği 9,7 trilyon dolar ve 2019′da harcanan 5,6 trilyon Çinli tüketicinin de üzerinde bir rakam olarak kabul ediliyor.

Cnbc'nin haberine göre apora göre, beklenen bu büyümeyi teşvik eden ise Çin’in yerel ekonomisini destekleme politikalarına daha fazla hükümet vurgusu, hane gelirindeki artışlar, kentsel alanların daha fazla büyümesi, teknolojideki değişiklikler ve demografik değişiklikler olarak yer alıyor.

Ayrıca rapora göre, insanların yaş ortalaması arttıkça ve iş gücünü terk ettikçe kişi başına harcanabilir gelirin yılda 6.000 dolardan 12.000 dolara çıkacağı da tahmin ediliyor.