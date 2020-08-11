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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 11.08.2020 - 23:16,Son Güncelleme:

Moody's'ten koronavirüs açıklaması: Tedarik zinciri değişiklikleri hızlanacak

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Moody's'ten koronavirüs açıklaması: Tedarik zinciri değişiklikleri hızlanacak
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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tedarik zinciri değişikliklerini hızlandıracağını belirterek, tedarik zincirlerinin daha sağlam, parçalı ve bölgesel odaklı hale geleceğini bildirdi.

Moody's'ten yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınının küresel ticaret ilişkilerindeki temel değişiklikleri özellikle Asya'da hızlandıracağı belirtildi.

Tedarik zincirlerinin gücü artırarak arz güvenliğini sağlamanın maliyet ve verimlilik konularını geride bırakan bir hedef haline geleceğine işaret edilen açıklamada, "Tedarik zincirlerinin daha sağlam, parçalı ve bölgesel odaklı hale gelmesi muhtemel." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, şirketlerin güçlü tedarik zincirleri oluşturmak için hem çeşitlendirme hem de bölgeselleşme stratejilerini kullanacakları ifade edildi.

Çeşitlendirme stratejisinin tek bir tedarikçiye olan bağımlılığı azaltmayı hedeflediğinin aktarıldığı açıklamada, bölgeselleşmeyle ise üretimin iç pazara yakın bir yere taşımasının amaçlandığı kaydedildi.

Açıklamada, tedarik zinciri değişikiliklerinin kapsamının sektöre göre değişim göstereceğine işaret edilerek, en büyük değişimlerin ilaç sektörü gibi büyük stratejik öneme sahip alanlarda olacağı belirtildi.

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