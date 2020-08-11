Moody's'ten koronavirüs açıklaması: Tedarik zinciri değişiklikleri hızlanacak

Moody's'ten yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınının küresel ticaret ilişkilerindeki temel değişiklikleri özellikle Asya'da hızlandıracağı belirtildi.



Tedarik zincirlerinin gücü artırarak arz güvenliğini sağlamanın maliyet ve verimlilik konularını geride bırakan bir hedef haline geleceğine işaret edilen açıklamada, "Tedarik zincirlerinin daha sağlam, parçalı ve bölgesel odaklı hale gelmesi muhtemel." değerlendirmesinde bulunuldu.



Açıklamada, şirketlerin güçlü tedarik zincirleri oluşturmak için hem çeşitlendirme hem de bölgeselleşme stratejilerini kullanacakları ifade edildi.



Çeşitlendirme stratejisinin tek bir tedarikçiye olan bağımlılığı azaltmayı hedeflediğinin aktarıldığı açıklamada, bölgeselleşmeyle ise üretimin iç pazara yakın bir yere taşımasının amaçlandığı kaydedildi.



Açıklamada, tedarik zinciri değişikiliklerinin kapsamının sektöre göre değişim göstereceğine işaret edilerek, en büyük değişimlerin ilaç sektörü gibi büyük stratejik öneme sahip alanlarda olacağı belirtildi.