MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriMoody's'ten İngiltere'ye uyarı
GeriEkonomi Moody's'ten İngiltere'ye uyarı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
Haber Giriş: 11.06.2020 - 07:12,Son Güncelleme:

Moody's'ten İngiltere'ye uyarı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Moody's'ten İngiltere'ye uyarı
Abone Olgoogle-news

Moody's "İngiltere'nin AB ile gelecekte kurulacak ilişkiye dair bir anlaşmaya varmadan ayrılması olumsuzlukları artırabilir" açıklamasında bulundu.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) anlaşmasız ayrılmasının kırılgan olan İngiliz ekonomisindeki bozulmayı artırabileceğini belirtti.

Moody's'ten yapılan açıklamada, İngiliz ekonomisinin halihazırda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kırılgan olduğu bildirildi.

Açıklamada, İngiltere'nin AB ile gelecekte kurulacak ilişkiye dair bir anlaşmaya varmadan ayrılmasının olumsuzlukları artırabileceği vurgulandı.

İngiltere'nin aralık ayı sonunda tamamlanacak geçiş süresini uzatmadan ya da herhangi bir anlaşmaya varmadan birlikten ayrılmasının en çok otomotiv, havacılık, kimya endüstrilerini olumsuz yönde etkilemesinin beklendiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Anlaşmasız ayrılık, salgının ardından İngiltere'nin son yüzyılda yaşayacağı en derin resesyondan toparlanmasını ciddi şekilde etkiler. 2020'nin sonunda anlaşmasız ayrılık olursa İngiliz ekonomisi beklenenin üzerinde daralır. Ayrıca, bu durumda İngiliz ekonomisinin direnci, yüksek kamu borcu, yüksek işsizlik ve düşük yatırımlar nedeniyle azalır."

Açıklamada, Moody's'in temel tahmininin ise İngiltere ve AB arasında kısmi de olsa bu yılın sonuna kadar bir anlaşmanın yapılması olduğu belirtildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle