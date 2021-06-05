Moody's Türkiye'ye ilişkin güncelleme yapmadı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye’nin kredi notu ve görünümüne ilişkin güncelleme yapılmadığını bildirdi.



Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, daha önce reyting takviminde belirtilen 4 Haziran 2021 itibarıyla Türkiye’nin kredi notu ve görünümüne ilişkin güncelleme yapılmadığı kaydedildi.



Moody's, Türkiye'yi "B2" kredi notu ve "negatif" görünümle değerlendiriyor.

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