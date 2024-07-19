Son dakika haberi... Moody's Türkiye'nin kredi notunu B3'ten B1'e yükseltti... Bakan Şimşek'ten açıklama

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Moody's, Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmesini açıkladı.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, Türkiye'nin kredi notunun "B3"ten "B1"e yükseltildiği, kredi notu görünümünün "pozitif" olarak korunduğu bildirildi.

Açıklamada, kredi notunun B1'e yükseltilmesinin temel itici gücünün yönetimdeki gelişmeler, özellikle ortodoks para politikasına kararlı ve giderek daha iyi yerleşen geri dönüş olduğu belirtildi.

Bunun Türkiye'nin başlıca makroekonomik dengesizliklerinin azaltılması açısından ilk gözle görülür sonuçları verdiği kaydedilen açıklamada, "Enflasyonun ve iç talebin ılımlı hale gelmesi başlaması, enflasyonist baskıların gelecek aylarda ve 2025'e doğru önemli ölçüde hafifleyeceğine dair bize daha fazla güven veriyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

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Açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) para politikasının kredibilitesini hızla artırdığı ve bunun da Türk Lirası'na olan güvenin yeniden tesis edilmesine yardımcı olduğu aktarıldı.

Ayrıca sıkı politika duruşunun Türkiye'nin yüksek dış kırılganlığını önemli ölçüde azalttığına işaret edilen açıklamada, pozitif görünümün yukarı yönlü risk dengesini yansıttığı kaydedildi.

BAKAN ŞİMŞEK: MOODY’S KREDİ NOTUMUZU İLK DEFA İKİ KADEME ARTIRDI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından, Moody's'in Türkiye'nin ekonomisine yönelik değerlendirmesine ilişkin paylaşım yaptı.

Moody's'in Türkiye'nin kredi notunu ilk defa iki kademe artırdığına dikkati çeken Şimşek, "Uyguladığımız program sayesinde ülke kredi notumuzu 11 yıl sonra yükselten Moody’s görünümü pozitif olarak korudu." değerlendirmesinde bulundu.

Şimşek, ekonomideki dengelenmenin, azalan dış finansman ihtiyacının, artan uluslararası rezervler ve dezenflasyon sürecinin not artışında etkili olduğunu vurguladı.

Ülke görünümünün pozitif olarak korunmasının programa duyulan güveni yansıttığının ve potansiyel not artışlarına işaret ettiğinin altını çizen Şimşek, "Ekonomimizin dayanıklılığını artıran kurala dayalı ve öngörülebilir politikalarımızı uygulamaya kararlılıkla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Bakan Şimşek'in paylaşımında yer alan grafiğe göre, Mayıs 2023'te Türkiye'nin kredi notunun B2 (durağan) mevcut notun ise B1 (pozitif) olduğu görülüyor.