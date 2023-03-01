Moody's, Türkiye için büyüme tahminini yükseltti

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Türkiye'nin ekonomik büyümesine yönelik Moody's revizeye gitti. Anlamlı yükseliş gerçekleştiren Moody's, G20 ülkeleri için de revize gerçekleştirdi.

Moody's ABD, Kanada, Euro Bölgesi, Rusya, Hindistan, Meksika ve Türkiye için 2023 yılı için reel büyüme projeksiyonlarını güçlü artırırken Çin için 2023-2024 yılında beklediği yüzde 4'lük büyümeyi yüzde 5'e çıkardı.

Kuruluş, Türkiye için 2023 ve 2024 yılı büyüme tahminlerini yüzde 2 ve yüzde 3'ten yüzde 2,3 ve yüzde 4'e çıkarırken büyümeyi revize etmesinin nedeni olarak depremin oluşturduğu yıkımın yeniden inşası ile ortaya çıkacak güçlü ekonomik aktivite olarak yorumladı.