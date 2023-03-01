Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
HABERLEREkonomi Haberleri

Moody's, Türkiye için büyüme tahminini yükseltti

Güncelleme Tarihi:

#Moody's#Türkiye#Büyüme
Moodys, Türkiye için büyüme tahminini yükseltti
Oluşturulma Tarihi: Mart 01, 2023 07:08

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye için 2023 ve 2024 yılı büyüme beklentisini yukarı yönlü revize etti.

Haberin Devamı

Türkiye'nin ekonomik büyümesine yönelik Moody's revizeye gitti. Anlamlı yükseliş gerçekleştiren Moody's, G20 ülkeleri için de revize gerçekleştirdi.

Moody's ABD, Kanada, Euro Bölgesi, Rusya, Hindistan, Meksika ve Türkiye için 2023 yılı için reel büyüme projeksiyonlarını güçlü artırırken Çin için 2023-2024 yılında beklediği yüzde 4'lük büyümeyi yüzde 5'e çıkardı.

Gözden Kaçmasın

Milyonlarca kişi bekliyordu EYT Meclisten geçtiMilyonlarca kişi bekliyordu! EYT Meclis'ten geçtiHaberi Görüntüle

Kuruluş, Türkiye için 2023 ve 2024 yılı büyüme tahminlerini yüzde 2 ve yüzde 3'ten yüzde 2,3 ve yüzde 4'e çıkarırken büyümeyi revize etmesinin nedeni olarak depremin oluşturduğu yıkımın yeniden inşası ile ortaya çıkacak güçlü ekonomik aktivite olarak yorumladı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Moody's#Türkiye#Büyüme

BAKMADAN GEÇME!

CIAin belgeleri bile açıklanıyor, onlarınkiler açıklanmıyor Dünyayı ayağa kaldıran raporun arkasındaki ekip Z Division

CIA'in belgeleri bile açıklanıyor, onlarınkiler açıklanmıyor! Dünyayı ayağa kaldıran raporun arkasındaki ekip Z Division

#COVID-19
Türkiyenin gündemi bina güvenliği... Depreme dayanıklılık testi yaptırmak için doğru firma nasıl seçilir Bu belgeleri mutlaka isteyin

Türkiye'nin gündemi bina güvenliği... Depreme dayanıklılık testi yaptırmak için doğru firma nasıl seçilir? 'Bu belgeleri mutlaka isteyin'

#Deprem
Dünyayı değiştiren gün 24 Şubat 2022: Rusya-Ukrayna Savaşının yarattığı 8 etki

Dünyayı değiştiren gün 24 Şubat 2022: Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yarattığı 8 etki

#Ukrayna-Rusya Savaşı