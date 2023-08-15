Moody's, Türk bankalarının görünümünü yükseltti

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Türkiye ekonomisine ilişkin pozitif gelişmeler devam ediyor. Moody's Investors Service, Türk bankacılık sistemi için görünümü durağan olarak değiştirdi. Seçimlerin ardından iyileşen faaliyet koşulları nedeniyle görünüm istikrarlı ancak zorlu olmaya devam ettiğini vurguladı.

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Moodys tarafından yapılan açıklama şöyle:



"Türk bankaları için faaliyet ortamı zorlu ve değişken olmaya devam etmektedir. Hükümetin politika yapımında ortodoksluğa dönmek için attığı ilk adımlar Mayıs 2023'teki seçimler Türk bankaları için faaliyet koşullarını destekleyici niteliktedir.

Kârlılık normalleşecek 2022'de kaydedilen zirvelere kıyasla azalmış olsa da yine de güçlü kalmaya devam etmektedir. Bankaların dış finansmanı pozisyonu ve dolarizasyon seviyeleri iyileşti ve likiditenin, özellikle de yabancı para birimi, yeterli kalması için"

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MOODY'S AÇIKLAMASI HİSSELERE YANSIDI

Moody's'in açıklamasıyla birlikte Borsa İstanbul'da bankacılık endeksi hisseleri yükselişe geçti. Bankacılık endeksi şu sıralar yüzde 3,24 oranında primli seyrediyor. Garanti Bankası yüzde 2,40 yükselişle 57,15 lira, Yapı Kredi Bankası yüzde 5,49 oranında primle 16.72 lira, Akbank yüzde 2,75 oranında primle 31,04 liradan alıcı buluyor.