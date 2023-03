Haberin Devamı

Dün iflas eden Signature Bank'a ilişkin olarak Moody's açıklama yaptı. Moody's, bankanın kredi notunu yatırım yapılabilir seviyenin altına indirdi. Ayrıca kuruluş 6 ABD bankasını indirim için izlemeye aldığını duyurdu.

Moody's First Republic Bank, Zions Bancorporation, Western Alliance Bancorp, Comerica Inc, UMB Financial Corp ve Intrust Financial Corporation'ın notları da izlemeye aldığını belirtti.