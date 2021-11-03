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Moody's kredilerde iyileşme bekliyor

#Moody's #Kredi#Ekonomi
Moodys kredilerde iyileşme bekliyor

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, 2022'de küresel kredi koşullarının dengelenmesinin beklendiğini bildirdi.

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Moodys'ten yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin zorlukların devam etmekle birlikte gelecek yıl küresel kredi koşullarında dengelenmenin görülmesinin öngörüldüğü belirtildi.

Gelecek senenin ilk yarısında küresel ölçekte enflasyon, iş gücü ve tedarik sıkıntısı gibi baskı unsurlarının etkisini hissettireceği vurgulanan açıklamada, ikinci yarıda bu etkilerin azalacağı kaydedildi.

Açıklamada, “Kovid-19 özellikle aşılama oranlarının düşük kaldığı ülkelerde bir halk sağlığı tehdidi olmaya devam edecek. Bununla birlikte aşıya dirençli virüs türlerinin ortaya çıkmasında yaygın bir küresel artış olmaması durumunda, salgına ilişkin belirsizliklerin çoğu azalmaya başlayacaktır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Moody's Direktörü Elena Duggar, yine de kaldıraç risklerinin yüksek kalmaya devam edeceğine işaret ederek, "Ekonomik büyümenin, şirket gelirlerinin ve hükümet gelir beklentilerinin zayıfladığı veya likiditenin azaldığı durumlarda geri ödeme riskleri oluşuyor." görüşünü savundu.

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#Moody's#Kredi#Ekonomi

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