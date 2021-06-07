Monero Nedir Ve Ne Zaman Çıktı? Xmr Ne Demek? Kripto Para Monero Coin Nasıl Alınır?

Resmi kuruluşların üstlenmiş olduğu doğrulama işlemlerini daha hızlı ve güven içerisinde yapma amacıyla yola çıkan kripto paralar geleceğin doğrulama yöntemi olarak görülüyor. 2014 yılında piyasaya sürülen Monero da merkeziyetsizlik prensibinden yola çıkarak faaliyetlerine devam eden coinler arasında bulunuyor. Kolay bir şekilde takas edilebilen ve açık kaynak kod yöntemini kullanan Monero son zamanlarda oldukça popüler olmaya başlamıştır.

Monero Nedir ve Ne Zaman Çıktı?

Monero en temel anlatımla bir kripto paradır. Altcoinler arasında bulunan Monero son zamanlarda değeri bir hayli değişkenlik gösteren kripto paralar arasında bulunuyor. Anlam olarak bakıldığında Monero yapay bir dil olan Esperanto’da madeni para anlamına gelmektedir. Bytecoin tabanı kullanılarak geliştirilen Monero gizlilik sağlama konusunda rakiplerine oranla daha esnektir.

2014 yılında ilk defa piyasaya çıkan ve doğrulama yöntemi olarak iş kanıtı tekniğini tercih eden Monero gizlilik konusunda oldukça hassastır. Herhangi bir merkeze bağlı olmaması, isteyen herkesin kolay bir şekilde transfer yapabilmesi ve hiçbir şekilde üçüncü taraf kişilerce yapılan işlemlerin görülememesi Monero’nun günümüzde bu kadar popüler olmasının asıl sebebidir.

İsteyen herkesin kolaylıkla işlem yayını ve gönderimi yapabildiği bu altcoin gizlilik ile ön plana çıkıyor. Bir başka deyişle Monero yapılan transferler, işlemler, miktar ve alıcı bilgileri hiçbir şekilde üçüncü taraf kişiler tarafından görüntülenemiyor. Bu nedenle kanunsuz işler ve derin web üzerinde gerçekleşen birçok faaliyete Monero tercih ediliyor.

Xmr Ne Demek?

Windows, Linux, Mac ve daha birçok işletim sistemini destekleyen Monero AMD 84 platformunu kullanarak çalışıyor. Gizlilik üzerine yoğunlaşan bu altcoin Xmr ifadesi ile kısaltılıyor. Yani borsalarda işlem görürken Xmr ifadesi ile Monero kullanılıyor.

Kripto Para Monero Coin Nasıl Alınır?

İnternet tabanlı para birimlerini satın almak için kullanılabilecek birçok yöntem bulunuyor. Kimi zaman bankalar kimi zaman merkeziyetsiz borsalar kimi zaman ise aracı kuruluşlar alım satım işlemlerini gerçekleştirmek için kullanıcılara hizmet veriyor. Ancak burada dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta bulunup o da kripto paraların hiçbir şekilde borsada bırakılmamasına dikkat etmektir. Diğer bir deyişle kripto paralar tıpkı madeni ve kağıt paralar gibi bir değerdir. Satın aldıktan sonra çeşitli yöntemler kullanılarak kripto para cüzdanında veya gelişmiş doğrulama yöntemlerinin kullanıldığı saklama alanlarında muhafaza edilmelidir.

Güvenilirliği devlet tarafından doğrulanmış bankalar aracılığı ile kripto para alıp satmak her zaman en güvenli yöntem olacaktır. Aracılık eden kuruluşlar, komisyon usulü ile çalışan gerçek kişiler ve hiçbir resmi kaynak tarafından doğrulaması yapılmamış oluşumlar alım satım işlemlerinde büyük bir risk oluşturuyor.

Çeşitli kuruluşlar ve kaynaklar tarafından tavsiye edilen ve Monero gibi altcoinleri satın alabilmeniz için gelişmiş bir güvenlik sistemine sahip olan birçok kuruluş bulunuyor. Bunları ikincisi bağımsız çalışırken kimisinin de bütün faaliyetleri yakından izleniyor. İnternet üzerinde basit bir araştırma yaparak Monero ve diğer coin türlerinden yatırım yapmak için en doğru kaynağı kendi başınıza bulabilirsiniz. Tavsiye usulü çalışan ya da reklam içeriklerine yönelmek yerine sektördeki uzmanları bilgileri ile hareket edebilirsiniz.

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