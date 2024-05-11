Mondi satışa çıktı, Davut Doğan talip: ‘Mondi için teminat vereceğiz’

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Kapalı teklif isteme ve açık artırma yöntemlerinin birlikte uygulanması suretiyle duyurulan satışın detayları da ilanda yer aldı. Buna göre Mondi Mobilya’nın muhammen bedeli 1 milyar 200 milyon lira olarak belirlendi. İhaleye katılabilmek için 60 milyon liralık teminat yatırılması ve 24 Haziran saat 16.30’a kadar teklif verilmesi gerekiyor. İlanda ihalenin, 25 Haziran saat 10.00’da TMSF’nin Esentepe’deki binasında gerçekleştirileceği belirtildi.

DOĞANLAR MOBİLYA TALİP

Mondi’nin Resmi Gazete’deki satış ilanı üzerine gözler, Doğanlar Mobilya’ya çevrildi. Daha önce Doğanlar Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan, TMSF’nin elindeki mobilya şirketleriyle ilgilendiklerini açıklamıştı. Hürriyet’in sorularını yanıtlayan Doğan, Mondi’yle ilgili verilen ilanla ilgilendiklerini belirtti.

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Doğan, “Biz dosya alıp TMSF’nin elindeki mobilya şirketleri İstikbal, Bellona, Mondi ve bu şirketlerin altındaki üretim tesisleriyle, yan şirketlerle ilgili harekete geçeceğiz. Bu şirketlere üretim yapan yatak, yatak kumaşı, ev tekstili firmaları da çok kıymetli. Bunları inceleyeceğiz. Mondi için de teminat yatırıp ‘bilgilendirme odası’na gireceğiz” dedi.

Davut Doğan

BİLANÇOLARI İNCELEYECEĞİZ

Davut Doğan’ın verdiği bilgiye göre Doğanlar Mobilya, TMSF’deki mobilya şirketleriyle blok alım olarak ilgilenmiyor. Daha çok bilanço incelemesi yaptıktan sonra satın alım kararı verme planı var. Davut Doğan bu planı şöyle açıkladı: “Bu şirketlerle blok olarak değil tek tek ilgileniyoruz. Bilgilendirme odasına girmeyi bu nedenle istiyoruz. Şirketlerin içini görmemiz lazım. Bilançolarını inceleyeceğiz. Gelirler, giderler, borçlar, krediler, varsa bunların hangi faiz oranlarında alındığı gibi detaylar bizim için önemli. Örneğin Mondi’nin üretim tesisleri kiralık, kendine ait değil. Bunları inceleyeceğiz. Ama her bir markaya ilgimiz var. Bilançoları gördükten sonra teklif kararlarımızı vereceğiz.”

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‘PİROLİZ YAĞI TESİSİ İÇİN ORTAK ARIYOR’

Davut Doğan, Doğanlar Holding olarak Aliağa’da kuracakları piroliz yağı tesisi hakkında da bilgi verdi. Doğan, şu detayları verdi: “Ege’de üç tesisimiz var. Burada gün içinde oluşan çöplerdeki plastikler oluşuyor. Aliağa’da kuracağımız tesiste bu plastiklerden piroliz yağı üreteceğiz. Bunun dünyada patenti Amerikalı Honeywell firmasında. Biz 300 milyon dolarlık bir tesis kuracağız. Onlar da yüzde 5-10 ortak olacak. Ama asıl başka bir ortağa ihtiyacımız var. Bunun da görüşmelerini yapıyoruz. Sonuca yaklaştık.”