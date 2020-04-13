Mola yerlerini tek tek bildirecek

Sektör temsilcilerine iletilen uyarı yazısında transit yük taşımacılığına izin verildiği hatırlatılarak, alınan önlemler sıralandı. Bu kapsamda uluslararası ticaret amacıyla Irak ve İran sınır kapıları hariç olmak üzere transit araçlar, Türkiye’ye giriş çıkış yapabilecek. Türkiye’ye giriş yapmış olan transit taşıma araçlarının yurtdışına çıkış süresi, en yakın sınır kapısı için 24 en uzak sınır kapısı için 48 saat olacak. TIR şoförleri bu süre içerisinde mola yerlerini de ilgili makamlara bildirecek.

KARANTİNA ŞARTI

Son durağı Türkiye olacak yabancı şoförler ise izole bir alanda şoför ve yük değişimi yapacak, bu mümkün değilse 14 gün karantinada kaldıktan sonra Türkiye’ye girebilecek. İlaç, tıbbi malzeme ve gıda gibi kritik malzemelerde ise muayene ve koruyucu tedbir alındıktan sonra 14 günlük karantina süresi beklenmeden araçlar Türkiye’ye girebilecek. Bulgaristan, Azerbaycan, Nahçıvan ve Gürcistan uyruklu şoförler için, muayene ve araç dezenfekte şartı yeterli olacak, karantina tedbiri alınmayacak.