Modern sulamada hedef yüzde 94

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın basınçlı sulama sistemlerine öncelik vererek, su kayıplarının azaltılacağını belirtmesinin ardından gözler bu alana yönelik yatırımlara odaklandı. AA muhabirinin Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden edindiği bilgiye göre, son 18 yılda yaklaşık 255 milyar liralık su yatırımı gerçekleştirilerek 8 bin 695 tesis hizmete sunuldu.



Bunların 600’ü baraj, 423’ü gölet ve bent, 590’ı hidroelektrik santrali, 1457’si sulama, 262’si içme suyu, 21’i atık su arıtma, 5 bin 89’u taşkın koruma ve 253’ü toplulaştırma tesislerinden oluşuyor. İklim değişikliği ve nüfus artışının etkisiyle depolama yapılarının önemi giderek artıyor ve alternatif depolama yapıları değer kazanıyor. Yeraltı barajları bu alternatifler arasında ilk sırada yer alıyor.

Bu kapsamda, Bakanlık tarafından hazırlanan ‘Yeraltı Suyu Suni Besleme ve Yeraltı Barajları Eylem Planı’ ile yarı kurak coğrafyada bulunan ülke su rezervine katkıda bulunulması için 2023 yılına kadar 100’ün üzerinde yeraltı barajı inşa edilecek. Türkiye’de sarf edilen suyun yüzde 74’üne karşılık gelen 44 milyar metreküpü tarım sektöründe kullanılıyor. 2000’li yılların başından itibaren büyük ölçüde tasarruf sağlayan modern sulama sistemlerinin yaygınlaştırılması yönünde bir atılım içine girildi.

Yapılan çalışmalar neticesinde, tarımsal sulamada yüzde 6 olan modern sulama sistemleri yüzde 29’a yükseltildi. Bu oran inşaatı devam eden projeler tamamlandığında yüzde 94’e yükselmiş olacak. Modern kapalı sistem basınçlı borulu sulamaya geçilmesiyle iletim kayıpları minimum seviye indirilerek, yağmurlama sulamalarda yüzde 35, damla sulamalarda ise yüzde 65 su tasarrufu sağlanıyor.



Öte yandan ülkedeki mevcut klasik sulama sistemleri ve sulama şebekeleri de modernize edilerek yağmurlama ve damla sulamaya dönüştürülüyor.