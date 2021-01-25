Moda devi 242 yıllık zinciri satın aldı! 12 bin kişi işten çıkarılacak, tüm mağazaları kapanacak

Sadece internet üzerinden satış yapan ve 2006 yılında kurulan moda devi Boohoo, Debanhams'ı satın aldı. 55 milyon sterline satın alınan 242 yıllık İngiliz perakende zinciri Debanhams, iflasıyla gündemdeydi.

Anlaşmaya göre sadece marka kullanım hakkı satın alınsa da Debanhams, 118 mağazasını kapatıp 12 bin kişiyi işten çıkaracağını duyurdu. Satış sürecini yürüten FRP Advisory'e göre karar hissedarlar için en iyi karar.

ONLİNE SATIŞLAR DEVAM EDECEK

Şirket geçtiğimiz günlerde, Londra'nın Oxford Caddesi'ndeki amiral gemisi mağazası da dahil olmak üzere altı mağazanın kilitlendikten sonra yeniden açılmayacağını duyurmuştu.

Öte yandan Boohoo, Debenhams markası ile uluslararası bayilik ağı kurabileceği, online satış yapabileceği bildirildi. Boohoo Başkanı Mahmud Kamani, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Bu, grubumuz için büyük bir dönüşüm anlaşması. Bize e-ticaret büyümesinde inanılmaz bir fırsat yaratacak. Amacımız, İngiltere'nin en büyük pazarını oluşturmak." ifadelerini kullandı.

İNGİLTERE'DE SALGIN PERAKENDECİLERİ VURDU

İngiliz Perakende Araştırma Merkezi'nden (CRR) 4 Ocak'ta yapılan açıklamada, ülkede perakende sektörünün son 25 yılın en kötü dönemini yaşadığı, salgın sürecince geçen yıl perakende sektöründe çalışan 176 bin kişinin işini kaybettiği bildirildi.

İngiltere'de, salgından korunma amacıyla zaruri görülmeyen ürünlerin satıldığı perakende mağazaların kapatılması, restoran, kafe ve eğlence mekanlarının uzun süre kapalı kalması ve ödenmesinde zorluk yaşanan kiralar, perakendecileri iflasa sürüklüyor.

Peacocks and Jaeger, Edinburgh Woollen Mill (EWM Group), DW Sports, Oliver Sweeney Trading, Bensons for Beds, TM Lewin, Lee Longlands, Monsoon, Victoria's Secret'in İngiltere'deki kolu, Oasis and Warehouse Group, Debenhams, Cath Kidston ve Laura Ashley gibi önde gelen perakende zincirleri salgın döneminde iflaslarını açıklamıştı.

Son olarak, ülkenin en büyük hazır giyim zincirlerinden olan ve bünyesinde Top Shop, Burton, Dorothy Perkins gibi pek çok ünlü markayı barındıran Arcadia Group, kasım ayında iflas ettiğini duyurmuştu.