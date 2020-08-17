MOBİSAD Başkanı: 2.el cihaz pazarı legalleşecek

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2. el ce. El cep telefonu ve tabletlerin belirli standartta yenilenerek, garantili şekilde satışa sunulabilmesine yönelik düzenlemede sona gelindiğini açıkladı.



Konuyla ilgili konuşan Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD) Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, “MOBİSAD olarak 2. el cihaz pazarı uzun zamandır gündemlerimizin ilk sırasında yer alıyor. Ülkemizde 2.el piyasasının en yoğun olduğu sektörlerin başında mobil iletişim sektörü geliyor. Türkiye’de halen yıllık 20 milyon civarında 2. el cihaz pazarı mevcut durumda. Böylesine büyük bir pazarın ülkemize vergisel katkısı ise neredeyse yok denecek kadar az. 2. el pazarının ortalama büyüklüğünün 12-15 milyar TL aralığında olduğunu söyleyebiliriz. 2. el cihaz pazarının tamamına yakını kayıt dışı olarak ekonomiye hizmet ediyor. Bu doğrultuda bir yandan istihdam kayıpları yaşanırken, diğer yandan legal kanal güçsüzleştirilerek sektörün gelişimi olumsuz yönde etkileniyor. Ticaret Bakanlığımızın son aşamasına gelen yeni düzenlemesiyle birlikte 2. el cep telefonu ve tabletler, belirli standartta yenilenerek, garantili şekilde satışa sunulabilecek. Yeni düzenleme ile birlikte 2.el cihaz pazarı legalleşecek, vatandaşlarımızın güvenlik endişeleri ortadan kalkacak, tüketici haklarından doğan garanti hizmetlerine 2. el cep telefonunda da ulaşabilecekleri, sektörel gelişimin destekleneceği sağlıklı bir ticaret ortamı doğacak. Devletimiz neredeyse hiç gelir elde edemediği bir pazardan vergi geliri elde edecek. Ayrıca binlerce kişinin istihdam edileceği iş kollarının oluşmasına vesile olunacak. Böylece sektörümüzde kayıt dışılık azalıp; sektöre ve ülkeye değer katan firmalar katlanarak artacak” dedi. Turnacı, “Gündemlerimiz çerçevesinde MOBİSAD’ın ve sektörün tüm oyuncularının sesini dinleyen ilgili bakanlıklarımıza teşekkür ediyoruz” diye konuştu.