Mobilyada taksit sınırı zorladı

Haberin Devamı

Ancak kredi kartlarına uygulanan taksit sınırlandırmasının bu süreçte yeni evlenecek çiftleri olduğu kadar üreticiyi de zorladığını belirten MOSFED Başkanı Ahmet Güleç, kredi kartına taksit uygulamasının esnetilmesi çağrısını yineledi. Güleç, şöyle dedi: “Mobilyalar sık sık değiştirilen ürünler değil. Gerek enflasyon gerek ham madde yüzünden de mobilya fiyatları yüksek. Tüketiciler ya alışverişlerini erteliyor ya da zamana yayıyorlar. Bu noktada taksit sayısının en azından mobilya gibi ürün birim fiyatının yüksek olduğu sektörler için esnetilmesini talep ediyoruz.”