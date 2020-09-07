Mobilyada korona dönemi

Koronavirüs birçok sektörde iş yapış şeklini derinden etkiledi. Bunlardan biri de mobilya sektörü oldu. Hijyen kaygısının arttığı, daha az temasa özen gösterilen bu dönemde mobilya tasarımları da değişti. Özellikle otel, ofis ve AVM gibi alanlarda kullanılan mobilyalarda kolay temizlenir olma özelliği öne çıktı. Uzmanların her fırsatta uyardığı sosyal mesafe kuralı koltuklara da yansıdı. Korona sonrası dönemde yan yana birkaç kişinin otıuracağı koltuklar yerine kişiye özel izole ve korunaklı tasarımlar tercih edilmeye başlandı.

DEĞİŞİM BAŞLADI

Ana faaliyet alanı hareketli ve sabit mobilya ürünlerinde beş yıldızlı otel projeleri ağırlıklı olmak üzere AVM, hastane, restoran, ofis, kafe, mağazalar için üretim yapan Hotelya’nın genel müdürü yüksek mimar Zümrüt Doyran ile Hotelya’nın öyküsünü, koronavirüsün sektörlerine etkisini ve pandemi dönemindeki yatırımlarını konuştuk. Bu dönemde özellikle otellere yaptıkları üretimde koronavirüsün etkisini çok net hissettiklerini belirten Doyran, “Korona pandemisi halen devam ederken, yeni normale dönüşle birlikte yaz sezonunu açan otellerin, resmi kaynakların zorunlu tuttuğu önlemlerin dışında birçok farklı önlemlere de başvurduğunu gördük. Bunlardan biri de otellerin en büyük demirbaşı olan mobilyalardaki değişim üzerine oldu. Özellikle ortak alanlarda kullanılan mobilyalar; kişiye özel, izole ve korunaklı şekilde revize edilmeye başlandı” dedi.

ÖNCELİK TEMİZLİK OLDU

Mobilyaların kolay temizlenir olmasının her zaman aranan en önemli kriterlerden biri olsa da kimi zaman tasarımsal beğenilerin de ön plana çıktığını belirten Doyran bu durumun da değiştiğine dikkat çekti. “Şimdi temizlik unsuru olmazsa olmaz” diyen Doyran şunları söyledi: “Bu sebeple inovatif kumaşların kullanımı ve doğal malzemelere olan ilgi arttı. Temizliği zor olan, toz tutan, çok oymalı ya da aşırı detayları olan tasarımlara tercih azaldı. Son derece sade, minimalist mobilyalar ön planda. Çoklu oturma gruplarının projelerdeki sayısı da azaldı. Yerine etrafı yüksek bloklu ve oturan kişiyi çevresinden izole ederek koruyabilecek tekli koltuklar geldi. Adeta kraliyet tahtına benzer bu 3 tarafı çevrili yüksek koltukları yeni otellerin lobilerinde daha sık göreceğiz.”

TİTANYUMA YATIRIM

Pandemi döneminde üretmeye devam ettiklerine vurgu yapan Doyran, “5 milyon TL’ye yakın bir yatırımın altına imza atarak, KFK Metal ile ortaklık kurduk ve yeni bir Titanyum PVD kaplama tesisini hayata geçirdik. Birçok uluslararası markanın kullanmayı tercih ettiği titanyum PVD kaplama olan mobilyalar, diğer kaplamalara göre ısınma, darbe, aşınma ve çizilme karşısında çok daha dayanıklı. Kapladığı metalin ömrünü 10 yıla kadar uzatabilmesi ise, uzun ömürlü mobilyayı tercih eden kalıcı projeler için neredeyse biçilmiş kaftan. Yurtdışında titanyum PVD kaplama özellikle tercih ediliyor ancak Türkiye’de bu kaplamayı yapabilen çok az sayıda üretici var. İhracat yapan üreticiler için bu teknoloji olmazsa olmazlar arasında. Böylece Hotelya, özellikle Avrupa ve Amerika genelindeki projelerde daha rekabetçi olabilecek ve bu durum ihracatını ciddi oranda artıracak” şeklinde konuştu.

RUSYA İLE BAŞLADI, 150’DEN FAZLA ÜLKEYE ULAŞTI

KARİYERİNDE başarı basamaklarını teker teker çıkan Zümrüt Doyran bulunduğu noktaya gelişini şöyle anlattı: “Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden mezun olduktan sonra İTÜ’de Yapı Bilgisi Yüksek Lisans Programı’nı tamamladım. İş hayatına ithal bir mobilya firmasının Türkiye temsilcisi olan bir yapıda tasarımcı ve satış temsilcisi olarak başladım. Daha sonrasında mimarlığı satışla birlikte harmanlayarak kullanmaya karar verdim ve başka bir mobilya firmasında görev aldım. Sadece 2 firma deneyimim olsa da bunlar uzun soluklu deneyimlerdi ve ayrıldıktan sonra hemen kendi mimarlık ofisimi kurdum. Sektörde neredeyse yarım asırlık bir geçmişi olan Kolsan Koltuk’un müşterisi iken firmanın sahibi Erdoğan Döner ile ortak olduk ve sonunda da 2010 yılında Hotelya’yı kurduk. Kurulduğumuz günün ertesinde ilk ihracat anlaşmamızı Rusya ile imzaladık. Aradan 10 yıl geçti ve biz bugün 150’den fazla ülkeye ulaştık. Bu benim için hiçbir zaman hayal değildi, ben bunu hedef edinmiştim. Cirosal anlamda ise geçen seneye göre yaklaşık yüzde 30 oranında bir büyüme hedeflemekle beraber bir dünya markası olma yolundaki yolculuğumuzda çok daha büyük hedeflerimiz var.”