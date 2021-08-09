Mobilyada ihracat atağı

Sektörün 7 aylık ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23 artarak 3.7 milyar doları buldu. Temmuz ihracatı ise 506 milyon dolar olarak gerçekleşti. Mobilya, kağıt ve orman ürünleri grubunda en yüksek payı alan mobilya sektörünün 7 aylık ihracatında ise tüm zamanların rekoru kırılarak 2.3 milyar dolara ulaşıldı. Geçen ay yapılan mobilya ihracatı ise 317 milyon doları buldu. Mobilyada en çok çocuk mobilyaları, yemek ve oturma odası mobilyaları, metal mobilyalar ihraç edilirken, en yüksek dış satış ABD, Fransa, İngiltere, İsrail ve Hollanda’ya yapıldı.

YENİ HEDEF YÜZDE 50



İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç, Türk mobilya sektörünün dünya pazarından aldığı payın son 10 yılda iki kat artarak yüzde 2’ye çıktığını söyledi. İtalya, Almanya, ABD, Çin, Vietnam ve Polonya gibi rakip ülkeler arasında 2019 ve 2020’de sektörel bazda dünyada ihracatını artıran birinci ülke olduklarını kaydeden Güleç, şu açıklamalarda bulundu: “Yakaladığımız ivme 2021’de de devam ediyor. Yıl sonu için özellikle mobilyada ihracat hedefimiz yüzde 50 artışı yakalamak. Rakamların bu şekilde güzel gelmesi, dünya mobilya tasarımı, ihracatı ve ticaretinden yüzde 5 pay alma hedefimizin ve 2023’te dünyanın ilk 5 mobilya ihracatçısı arasında yer alma amacımızın ne kadar rasyonel olduğunu gösteriyor.”

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